Осенний сезон 13 ИТ-Спартакиады открылся чемпионатом по хобби-картингу

Новый сезон главного спортивного первенства среди ИТ-компаний Беларуси стартовал турниром по хобби-картингу, который собрал лучших гонщиков сферы на площадке картинг-клуба «Форсаж Уручье» (пр. Независимости, 154).



В этом году на турнир зарегистрировалось 7 компаний: EPAM, IBA, SoftСlub, ISSoft, Wargaming, TUT.BY, Системные технологии. Соревнования прошли в формате марафона – каждая команда должна была выдержать на трассе временной отрезок в 3 часа 20 минут, а победитель определялся по наибольшей сумме пройденных за этот период кругов.

Однако прежде чем гонка набрала действительно зрелищные обороты, участникам предстояло померяться силами в квалификационных заездах. По их результатам самой стремительной оказалась команда ISsoft, за ними уверенно обосновались гонщики EPAM, а предварительную тройку лидеров замкнула компания Wargaming.



Данные позиции командам удалось сохранить и к финишу гонки – на пьедестал почета они вышли в той же очередности. Тем не менее, интригой турнира послужил впечатляющий прогресс команды-чемпиона: по сравнению с прошлым годом гонщикам ISsoft удалось повысить свое место в итоговом рейтинге на целых 4 строчки!



А вот лучший гонщик турнира – представитель компании Wargaming Сергей Маршин – только подтвердил свой титул, став победителем личного зачета уже второй год подряд.

Изрядно разогреться ребятам помогал не только спортивный азарт и заводной рев моторов, но и развлекательная программа в честь открытия нового сезона соревнований. Организаторы подготовили для участников лотерею с призами от специальных партнеров гонки. Школа английского языка English Discovery School разыграла сертификат на посещение занятий в группе Английского клуба, экстремальный клуб NRJ – сертификат на роупджампинг с высоты 13 метров, а фотограф Павел Котковец – подарочный сертификат на фотосессию.

Все призеры были традиционно награждены грамотами, кубками, медалями, а также приятными бонусами от спонсоров осеннего сезона 13 ИТ-Спартакиады. Компания Sven – производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии – в этом году подарила игровой руль SVEN TURBO лучшему гонщику соревнований. Самая большая сеть квестов в мире «Клаустрофобия» предоставила сертификаты на прохождение квеста в реальности золотым призерам гонки. Популярный паб The Pub наградил подарочным сертификатом на уютную встречу в кругу своей команды чемпиона турнира по картингу – команду ISsoft. Подарочный сервис Daroo предоставил сертификаты золотым призерам в командном первенстве, а также победителю личного зачета. Крупнейший парк развлечений «Парк активного отдыха 067» вручил сертификат на прохождение троллейного спуска команде-победительнице соревнований.

Организатор проекта PR-агентство «Приоритетные решения» благодарит компанию «Логотон» – ведущего в Беларуси поставщика сувенирной продукции для корпоративных клиентов – за сувенирную продукцию осеннего сезона 13 ИТ-Спартакиады, а магазин спортивных товаров ZonaSporta – за наградные комплекты для победителей и призеров соревнований.

Информационными партнерами ИТ-Спартакиады в этом году выступают белорусский хардварный портал Techlabs.by, портал о работе в сфере информационных технологий It-job.by, портал о работе в IT Dev.by, портал 42.tut.by, специализирующийся на новостях байнета ресурс Bybanner.com, афиша международных бизнес-событий и сервис продажи билетов Афиша Belbiz, портал по трудоустройству и поиску работы в Беларуси Hotwork.by. Генеральную информационную поддержку мероприятию традиционно обеспечивает проект об отдыхе и развлечениях Relax.by.



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