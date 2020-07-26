Смартфон Nubia Red Magic 5 стал лидером рейтинга AnTuTu Тестирование смартфонов в бенчмарке AnTuTu определило лидера, которым стал Nubia Red Magic 5. По словам специалистов, гаджет обошел конкурентов с рекордным показателем в 659 586 баллов. Именно столько он набрал в сумме поставленных ему оценок.

Напомним, что предыдущий рекорд принадлежит Lenovo Legion. Данная модель набрала 648 871 баллов.

Nubia Red Magic 5 относится к игровым мобильным устройствам. Как поясняют эксперты, смартфон действительно вышел очень хорошим. Особенно впечатляет разогнанный графический процессор, установленный внутри аппарата. Впрочем, другие показатели смартфона также свидетельствуют о лидерстве Nubia Red Magic 5 на рынке 2020 года. Тестирование состоялось за несколько дней до официальной презентации гаджета, которая намечена на 28 июля.





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