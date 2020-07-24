реклама  

2020-07-24 09:53:16

В Беларуси запустили онлайн-платформу по защите голосов на выборах

За две недели до самого выборов президента Беларуси в стране запустили специализированный сетевой ресурс. Сервис ориентирован на защиту голосов белорусов, против фальсификации.

Сервис поможет обработать результаты выборов, подсчитанные не комиссиями, а избирателями. Данная функция, по словам разработчиков, позволит обеспечить честность и прозрачность.

О запуске онлайн-платформы, которая, кстати, называется «Голос», в четверг, 23 июля, проинформировали в Борисове представители команды кандидата в президенты Светланы Тихановской.

О том, как работает сервис, рассказано непосредственно на сайте ресурса, а мы остановимся на ключевых особенностях.

Таким образом, говорят авторы проекта, достигается честность и прозрачность выборов и не нарушается законодательство.

Платформа не является альтернативой голосованию и не заменяет экзит-пол.

Авторы инициативы хотят убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. "Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно", – говорится в описании целей и задач проекта.

Принцип работы сервиса следующий: для начала следует перейти в Telegram или Viber, выбрав, на каком участке и как планируется голосовать.

В день голосования предлагается сделать фото своего бюллетеня с отданным голосом и отправить в чат одного из указанных мессенджеров. При этом фотографию можно прислать и после 9 августа.

Все полученные системой фотографии будут подсчитаны. Итоговые цифры появятся в «Голосе» после объявления официальных результатов голосования.


комментариев (0) отправить
Loading...


Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков

Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка