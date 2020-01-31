реклама  

2020-01-31 22:56:27

В Витебске и Орше бастуют водители «Яндекс.Такси»

31 января в Витебске и Орше бастуют водители агрегатора «Яндекс.Такси», при этом в областном центре сервис отключен, а машины стоят на стоянках. В Орше около 50 водителей с самого утра поставили свои автомобили возле Ледовой арены. С помощью забастовки таксисты хотят добиться повышения зарплат. По словам обратившихся в СМИ водителей, если руководство не обратит внимание на их проблему, то не исключено, что акция протеста продолжится и в выходные.

Водители «Яндекс. Такси» в Орше рано утром 31 января начали собираться возле Ледовой арены. К 10 часам утра пришло около 50 человек: вся парковка рядом заставлена машинами.

Оршанские таксисты объявили забастовку на целый день, до вечера пятницы. Они просят поднять им гарантированный суточный заработок.

Таксист Ольга:

Доплата - все меньше и меньше. Если делаешь 35 заказов, то получаешь 112 рублей. Раньше было 145 рублей, потом эту сумму урезали, потом еще раз урезали - вот до 112 рублей. Это не зарплата, потому что машины - собственные, ремонт делаешь сам, и заправляешься тоже за свои деньги. Я в среднем в месяц зарабатываю 1700 рублей - но это если взять только два-три выходных.

При этом количество заказов наниматель может и повысить:

Сделать не 35, а 40 заказов. Это вообще нереально! Выходишь на работу в семь часов утра, а домой можешь приехать неизвестно когда. Ночью я, женщина, не работаю: пассажиры могут быть и пьяные, и опасные.

Что делать дальше, оршанские таксисты решат вечером 31 января:

Машины от арены заберем в 22 часа. А дальше будем смотреть: работать или нет. Если сделают доплату, то выйдем на работу.

 


комментариев (0) отправить
Loading...


Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков

Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка