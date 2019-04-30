2019-04-30 12:59:37
Инвестиции в инновационные проекты обсудят на конференции INVEST WEEKEND в Минске
25 мая 2019 года в Минске состоится международная инвестиционная конференция INVEST WEEKEND и одноименный конкурс инновационных бизнес-проектов. Участники конкурса получат реальный шанс привлечь инвестиции в свой стартап. Организатором мероприятия выступает центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии».
Для подготовки участников конкурса центр «Стартап Технологии» запустил первую в Беларуси бесплатную акселерационную программу онлайн. Она дает возможность обучения основам ИТ-предпринимательства и глубокой проработки своего проекта.
В рамках конференции INVEST WEEKEND впервые состоится награждение лучших ИТ-компаний Беларуси, определенных по результатам годового исследования рынка.
Здесь будет организован обмен опытом между инвесторами, признанными экспертами в области ИТ, венчурных инвестиций, построения бизнеса, представителями инкубаторов и акселераторов, основателями лучших стартапов и представителями корпораций. В мероприятии примет участие более 250 человек, в том числе ведущие белорусские сообщества инвесторов и ИТ-предпринимателей, а также известные международные инвесторы.
Для кого?
- Для креативных ИТ-предпринимателей, которые стремятся реализовать свои масштабные идеи.
- Для талантливых разработчиков, которые хотят быть в тренде и участвовать в первоклассных проектах, имеющих потенциал взрывного роста.
- Для амбициозных специалистов по развитию бизнеса и маркетингу, стремящихся влиться в быстро растущий ИТ проект.
- Для инвесторов, представителей венчурных и корпоративных инвестиционных фондов, частных венчурных инвесторов, стремящихся найти объект для выгодного вложения.
О чем будут говорить?
Темы мастер-классов и панельных дискуссий:
- Игроки венчурной экосистемы – кто они?
- Принципы работы венчурных фондов и структур сообществ инвесторов.
- Поиск релевантного венчурного капитала.
- Как получить деньги от международного венчурного инвестора?
- Экономические и юридические аспекты заключения сделок.
- Обзор популярных, а также недооцененных юрисдикций для регистрации компании.
- Рынок аутсорсинга Беларуси: цифры, реальные тренды, мифы.
- Тренды в сфере искусственного интеллекта в 2019 году.
- Как неайтишнику запустить стартап?
- Что предлагают стартапам акселераторы Восточной Европы?
Отличительной особенностью мероприятия станет углубленное изучение проектов и их разбор. Лучшие стартапы также будут приглашены в финал конкурса «СТАРТАП ГОДА», который будет проводиться центром «Стартап Технологии» в декабре уже в пятый раз.
Подать заявку на участие в конкурсе стартапов INVEST WEEKEND можно, зарегистрировавшись на сайте конференции. Прием заявок от стартапов завершится 17 мая.
Чтобы принять участие в качестве зрителя или инвестора, необходимо подать заявку на участие через форму на сайте.
Мероприятие пройдет в отеле «Монастырский» по адресу ул. Кирилла и Мефодия, 6.
По вопросам сотрудничества можно связаться организаторами конференции: registration@startupweekend.by, +375293849350.
Об организаторе
Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года», Minsk Startup Weekend, Invest Weekend, Minsk FinTech Conference, «Битва стартапов». Также компания занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений под заказ.
На сегодняшний день центр «Стартап Технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.
Мероприятия центра «Стартап Технологии» уже посетило более 40 тысяч человек. Здесь были представлены многие известные белорусские старатпы. Отзывы участников прошлых мероприятий можно найти на сайте центра.
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