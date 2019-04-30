Инвестиции в инновационные проекты обсудят на конференции INVEST WEEKEND в Минске

25 мая 2019 года в Минске состоится международная инвестиционная конференция INVEST WEEKEND и одноименный конкурс инновационных бизнес-проектов. Участники конкурса получат реальный шанс привлечь инвестиции в свой стартап. Организатором мероприятия выступает центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии».

Для подготовки участников конкурса центр «Стартап Технологии» запустил первую в Беларуси бесплатную акселерационную программу онлайн. Она дает возможность обучения основам ИТ-предпринимательства и глубокой проработки своего проекта.

В рамках конференции INVEST WEEKEND впервые состоится награждение лучших ИТ-компаний Беларуси, определенных по результатам годового исследования рынка.

Здесь будет организован обмен опытом между инвесторами, признанными экспертами в области ИТ, венчурных инвестиций, построения бизнеса, представителями инкубаторов и акселераторов, основателями лучших стартапов и представителями корпораций. В мероприятии примет участие более 250 человек, в том числе ведущие белорусские сообщества инвесторов и ИТ-предпринимателей, а также известные международные инвесторы.





Для кого?

Для креативных ИТ-предпринимателей, которые стремятся реализовать свои масштабные идеи. Для талантливых разработчиков, которые хотят быть в тренде и участвовать в первоклассных проектах, имеющих потенциал взрывного роста. Для амбициозных специалистов по развитию бизнеса и маркетингу, стремящихся влиться в быстро растущий ИТ проект. Для инвесторов, представителей венчурных и корпоративных инвестиционных фондов, частных венчурных инвесторов, стремящихся найти объект для выгодного вложения.





О чем будут говорить?

Темы мастер-классов и панельных дискуссий:

Игроки венчурной экосистемы – кто они? Принципы работы венчурных фондов и структур сообществ инвесторов. Поиск релевантного венчурного капитала. Как получить деньги от международного венчурного инвестора? Экономические и юридические аспекты заключения сделок. Обзор популярных, а также недооцененных юрисдикций для регистрации компании. Рынок аутсорсинга Беларуси: цифры, реальные тренды, мифы. Тренды в сфере искусственного интеллекта в 2019 году. Как неайтишнику запустить стартап? Что предлагают стартапам акселераторы Восточной Европы?

Отличительной особенностью мероприятия станет углубленное изучение проектов и их разбор. Лучшие стартапы также будут приглашены в финал конкурса «СТАРТАП ГОДА», который будет проводиться центром «Стартап Технологии» в декабре уже в пятый раз.





Подать заявку на участие в конкурсе стартапов INVEST WEEKEND можно, зарегистрировавшись на сайте конференции. Прием заявок от стартапов завершится 17 мая.

Чтобы принять участие в качестве зрителя или инвестора, необходимо подать заявку на участие через форму на сайте.

Мероприятие пройдет в отеле «Монастырский» по адресу ул. Кирилла и Мефодия, 6.

По вопросам сотрудничества можно связаться организаторами конференции: registration@startupweekend.by, +375293849350.

Об организаторе

Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года», Minsk Startup Weekend, Invest Weekend, Minsk FinTech Conference, «Битва стартапов». Также компания занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений под заказ.

На сегодняшний день центр «Стартап Технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.

Мероприятия центра «Стартап Технологии» уже посетило более 40 тысяч человек. Здесь были представлены многие известные белорусские старатпы. Отзывы участников прошлых мероприятий можно найти на сайте центра.