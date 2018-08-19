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2018-08-19 01:07:11

На канале «Стартап технологии» вышло интервью с лидером сообщества бизнес-ангелов Беларуси

На канале «Стартап технологии» вышло интервью с лидером сообщества бизнес-ангелов Angels Band Валерием Остринским. В новом ролике гость канала о стартапах и предпринимательстве поделился собственным видением современного венчурного рынка Беларуси, тенденциями и приоритетными направления развития, а также рассказал, как стартапу получить инвестирование в Беларуси. Какие ошибки могут поджидать проекты на начальных этапах, и как этого можно избежать - все эти вопросы раскрыл гость программы.

Валерий Остринский дал несколько советов начинающим предпринимателям о том, с чего начинать строить свой бизнес, как правильно сформировать команду, ведь это - залог успешного старта. Валерий впервые подробно рассказал о начале своего пути в бизнесе. Он поделился информацией о том, как и во что, на его взгляд, стоит вкладывать деньги инвесторам. Кроме того, бизнес-ангел высказал свое мнение по поводу того, чего не хватает белорусским инвесторам и рынку в целом.

В финале зрителей ждет небольшой розыгрыш. Оставляйте свои вопросы в комментариях под видео, чтобы участвовать в розыгрыше специального подарка - книги от Валерия Остринского. Автор лучшего вопроса получит книгу «От нуля к единице» легендарного стартапера Питера Тиля, основателя платежной системы PayPal, одного из первых инвесторов Facebook, Airbnb, LinkedIn и др.

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