В офисе TUT.BY проходит обыск

Правоохранительные органы проводят обыски в офисе белорусского портала TUT.BY. Сотрудники МВД выявили факты неправомерного доступа к информации, собственником которой является агентство БелТА.

Следственный комитет во вторник сообщил о возбуждении уголовного дела за "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда".

"Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков", — пояснили Sputnik в СК.

После проверки МВД были выявлены многочисленные факты незаконного доступа к информации, собственником которой является госагентство.

"На протяжении двух лет (2017-2018 года) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия", — отметили в ведомстве.

По данным СК, государственному агентству был причинен "существенный вред", который выразился в неправомерном владении и использовании защищенной информации и "подрыве деловой репутации".

"К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — отметили в Следственном комитете.

Сейчас следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.