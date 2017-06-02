Призеры международной битвы стартапов празднуют победу

27—28 мая 2017 года в бизнес-центре отеля «Виктория» состоялась международная конференция — битва стартапов Minsk FinTech Conference 2017. Мероприятие стало площадкой, собравшей лучших экспертов в области FinTech, руководителей международных венчурных фондов и перспективных стартапов, предлагающих свои разработки в области финансовых технологий и решений.

Около 1000 участников, 20 спикеров, представители 10 корпораций собрались для обсуждения будущего финансовых технологий в Беларуси.

В церемонии официального открытия FinTech Conference 2017 приняли участие заместитель министра экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин, председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, начальник Управления малого и среднего бизнеса Департамента корпоративного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Виктория Байран, вице-президент международной платежной системы Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц и директор ООО «Стартап технологии» Алексей Шабловский.

























































Открывая мероприятие, заместитель министра экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь отметил, что малый бизнес стал надежной опорой экономики, его доля в ВВП уже составляет 30% и продолжает расти. По словам замминистра, малый бизнес изменяется как количественно, так и качественно, и это происходит в том числе благодаря таким стартап-мероприятиям.

В своем приветственном слове Председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук выразил благодарность сборной команде белорусских стартапов, которые под эгидой центра «Стартап технологии» победили в битве стартапов в Москве, что сделало возможным проведение мероприятия такого уровня в Минске.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, отметил что 2017 год объявлен в Беларуси годом науки. По его словам, научная сфера в стране сегодня развивается динамично, однако нужно обратить внимание на вопросы коммерциализации инноваций, на создание на базе технологических стартапов новые бизнесы, новые продукты.

– Известные компании, создавшие продукты мирового уровня, такие как Wargaming и Viber, зародились в Беларуси, – отметил Александр Шумилин. – Сегодня мы мало говорим об успехах белорусских компаний в сфере финансово-технологических разработок. А ведь многие белорусские компании сегодня разрабатывают различные решение для транснациональных корпораций и крупнейших банков. В свое время белорусы разрабатывали решения для Лондонской фондовой биржи, – добавил председатель Государственного комитета по науке и технологиям.

– Мы делаем ставку на инновации, чтобы любой автор стоящей идеи мог донести ее до потенциальных партнеров и инвесторов. В Беларуси создано 10 технопарков, есть центры трансфера технологий. Это те центры, в которые любой белорус может придти и получить под стоящую идею помещение и оборудование, чтобы превратить идею в опытный образец. Естественно, это нельзя сделать без финансов. Для этого создан и действует Белорусский инновационный фонд. Для коммерциализации инноваций также был создан первый белорусско-российский фонд венчурных инвестиций. Сейчас проводится набор проектов, которые будут профинансированы. Кроме того, ведется работа по созданию при индустриальном парке "Великий камень" белорусско-китайского фонда, – отметил Александр Шумилин.

Поддержал уникальное для Беларуси событие в мире финансовых технологий ОАО «Белагропромбанк», который уже на протяжении двух лет оказывает помощь в проведении различных мероприятий Центра поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии». Банк выступил в качестве золотого партнера конференции. Minsk FinTech Conference 2017 – это уже пятый совместный проект банка и центра «Стартап технологии», системно развивающего стартап-движение в Республике Беларусь.

– Сегодня важно поддерживать проекты по продвижению стартапов и помогать молодым предпринимателям в становлении и развитии их бизнес-идей, – отметила в приветственном слове начальник Управления малого и среднего бизнеса Департамента корпоративного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Виктория Байран. – Цель и миссия нашего банка, ориентированного на развитие и поддержку сектора малого и среднего бизнеса, – создать максимально эффективную технологию реализации предпринимательской инициативы, так называемую горизонтальную экосистему, которая будет способствовать благоприятному развитию бизнеса. В основе этой системы лежит идея всесторонней помощи начинающим бизнесменам. Реализуя эти подходы, мы можем надеяться на скорейший успех начинающих компаний и привлечение к ним внимания со стороны крупных инвесторов, в том числе иностранных.

​Как отметил, вице-президент Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц, международная платежная система Mastercard является технологической компанией, одним из лидеров глобальной платежной индустрии и во многом определяет вектор развития платежных технологий.

– Так, на сегодняшний день Mastercard обладает самой быстрой сетью обработки платежей, которая обрабатывает порядка 43 млрд. команд в секунду. Средняя скорость обработки одной транзакции составляет всего 130 миллисекунд. Конечно, за этим стоят технологии и инновации — то, о чем мы говорим на подобных мероприятиях. Наша приоритетная задача в Беларуси — продолжать внедрять инновационные платежные решения. Для нас очень важно, чтобы держатели карт Mastercard пользовались всеми преимуществами современных технологий и могли расплачиваться быстро, удобно и безопасно.Наше видение — это мир без наличных денег. Решения Mastercard делают цифровое будущее настоящим. Преимущества безналичной экономики вполне очевидны. Достаточно упомянуть, что от 0,5 до 1,5% ВВП стран тратится на печать, производство, обеспечение безопасности и распределение наличных денег. Соответственно есть потребность во внедрении инновационных инструментов оплаты. Мы со своей стороны максимально содействуем распространению инновационных технологий. И при этом считаем,что финтех-стартапы генерируют свежие идеи и новые решения, помогают создавать цифровое будущее, – подчеркнул Вадим Головчиц.

Битва FinTech стартапов стала ярким событием второго дня мероприятия.

По итогам голосования первое место занял стартап Pingfin — мобильное приложение по учету личных финансов. Второе место досталось стартапу Chargeback Recovere Servise — сервису, позволяющему уменьшить потери бизнеса от чарджбэков. Третье место было присуждено стартапу GiniMachine — платформе, позволяющей оценить кредитоспособность заемщика при помощи алгоритмов машинного обучения.

Мероприятие было организовано центром поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии», при поддержке Минского городского исполнительного комитета, Министерства экономики Республики Беларусь, Белорусского инновационного фонда, Ассоциации «БелБренд». Золотым партнером мероприятия выступил ОАО «Белагропромбанк». Главный денежный приз в размере 2500 долларов США в эквиваленте был учрежден международной платежной системой Mastercard. Mastercard – технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Она управляет самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные иделовые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами.

Второй денежный приз в размере 1000 долларов США в эквиваленте учрежденый Фондом венчурных инвестиций Форсайт+» был вручен команде наиболее понравившейся фонду.

Фонд венчурных инвестиций «Форсайт+» занимается инвестированием в проекты на разных стадиях — от Seed до Round A. Объем инвестиций в каждый проект составляет от 100 тыс. долл. до 5 млн. долл. Круг интересов фонда: интернет проекты, проекты в области финасовых технолгий и образовательных технологий.

Генеральным принт-партнером выступила типография «Друк-С».





























































Мероприятие торжественно открылось с символического разрезания красной ленты. Это и неудивительно. Для Минска это было первое мероприятие такого уровня.

В своем приветственном слове Председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук выразил благодарность белорусским стартапам за победу в Москве, что сделало возможным проведение мероприятия такого уровня в Минске.

Вице-президент международной платежной системы Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц также отметил, что с помощью молодых инициативных стартапов станет возможным поднять всю финансовую систему Беларуси на новый уровень.

Начальник управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Виктория Байран отметила, что банк представляет широкий спектр банковских услуг для бизнеса с целью поощрения молодых и инициативных расти и развиваться.

Директор компании-организатора мероприятия ООО «Стартап-технологии» Алексей Шабловский также отметил, что будущее принадлежит молодым и инициативным и компания делает все возможное для того, чтобы дать им шанс расти.

Взявший слово заместитель начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Павел Зыль отметил, что банки заинтересованы в сотрудничестве со стартапами, особенно в развитии сервиса платежных систем.

Все доклады спикеров на конференции были посвящены теме возможностей для продвижения своей идеи и различным способам поиска инвестора. В панельной дискуссии первые лица высших финансовых кругов страны обрисовали основные перспективы в развитии банковской сферы Беларуси, озвучили планы сотрудничества банков с ИТ-проектами.





























































Много докладов было посвящено теме финансирования проекта инвестором и различным юридическим вопросам по сопровождению стартапа на начальных стадиях становления. Исчерпывающие рекомендации по защите авторского права для стартапа в своем докладе дал Валентин Рачковский, директор ООО «БелБрэнд Консалт».

Нюансы страхования в криптовалюте обрисовал в своем докладе «Страхование жизни на блокчейн: идеи реализации» Сергей Козловский, директор страхового агентства «Полиси».

Галина Дрозд, директор ООО «ДЛгрупп», ознакомила с порядком налогообложения в соседних странах. В частности, она подробно остановилась на различиях в системах налогообложения в Прибалтике, Польше и Беларуси.

Не менее важными и значимыми были доклады о поиске различных способов финансирования стартапа. Две кейс-дискуссии были посвящены основным требованиям которые предъявляют венчурные фонды соискателям на финансирование, а также способам налаживания плодотворного сотрудничества стартапа с инвестором. В своем докладе о краудфандинге спикер Владислав Грамович рассказал аудитории об опыте работы своей компании с данным методом. Целая панельная дискуссия с участием представителей крупнейших венчурных фондов была посвящена венчурному финансированию стартапа. Представители фондов ознакомили присутствующих со специализацией своих фондов, объемами предлагаемого финансирования и основным требованиям, которые они предъявляют стартапам. Отдельный доклад спикера Виктора Денисевича, инвестиционного менеджера «Зубр Капитал», был посвящен типичным ошибкам стартапов, которые становятся причиной отказа в финансировании.

Настоящий фурор произвел доклад «Блокчейн-экономика: тренды и перспективы» спикера Валерия Литвина, блокчейн-эксперта. В своем докладе он остановился на обсуждении наиболее известных сервисов, работающих с криптовалютой. Аудитория была ознакомлена со структурой каждого из них, финансовыми мощностями, которые они располагают. Также спикер довольно обстоятельно отвечал на вопросы аудитории, касающиеся нюансов работы с криптовалютой.

Ряд докладов был посвящен отдельным аспектам работы стартапа, в частности разработки финансовой стратегии и взаимодействия с клиентом. В своем докладе Наум Кац, директор «Центра Бизнес Развития», ознакомил участников со специальным программным продуктом, позволяющим выявлять слабые места в работе предприятия и корректировать дальнейшую работу. Вопросу коммуникации с клиентом посредством сайта компании была посвящена кейс-дискуссия. Команда экспертов компании DEXME поделились своим опытом налаживания диалога с клиентом через сайт.

Также участники заслушали доклады руководителей стартапов об истории своего успеха. Своей историей поделился Филипп Шубин, основатель платежного сервиса «Кошелек».

Отличительной чертой конференции можно назвать практическую направленность докладов спикеров. На примере своего опыта, они знакомили аудиторию с работающими методами. Кроме того спикеры поделились своими наблюдениями о возможностях и потенциале того или иного метода. Также спикеры после доклада обстоятельно отвечали на задаваемые вопросы, консультировали обратившихся по интересующих их вопросам.





























































Изюминкой мероприятия являлась международная битва стартапов, собравшая 16 лучших стартапов из Беларуси и России. Большинство из них представляли мобильные приложения, позволяющие упрощать ведение финансовых операций, проводить учет доходов и расходов.

Значительная часть стартапов касалась упрощения работы с брокерскими биржами. Среди них стартап GiniMachine, разрабатывающий сервис по оценке кредитоспособности заемщика на базе алгоритмов машинного обучения.

Стартап CryptoBank предлагал онлайн-банкинг с возможностью ведения счетов в криптовалюте. Стартап Investology предлагал сервис по инвестиционному консультированию.

Кроме того, на битве были также представлены стартапы, предлагающие различные сервисы по финансовому планированию. Стартап "Финансист" предлагал программную разработку в области планирования и управленческого анализа. Стартапы SmartBank и Зачет предлагали мобильные приложения, позволяющие упростить учет личных финансов.

Вниманию зрителей были также представлены стартапы, предлагающие сервисы по временным займам. Среди них стартапы Lend Friend, SMART DEBT. Также были и стартапы, предлагающие автоматизировать процесс инвестиций. Среди них стартапы "Моя квартира", Expatterns, Broker as a service.

































































По итогам голосования жюри первое место было присуждено стартапу Pingfin, предлагающему мобильное приложение по учету личных финансов. Он стал обладателем главного денежного приза в размере 2500 долларов США в эквиваленте учрежденного международной платежной системой Mastercard, геймеровской клавиатуры и мыши от компании SVEN, пакеты услуг от облачного сервиса SMS-Assistent, а также ряда других подарков от партнеров мероприятия.





























































Второе место жюри отдало Chargeback Recovery Service (сервис, позволяющий уменьшить потери бизнеса от чарджбэков). Стартап стал обладателем второго денежного приза в размере 1000 долларов США в эквиваленте учрежденного Фондом венчурных инвестиций «Форсайт+», мультимедийной акустической системы, услуг облачного сервиса SMS-Assistent и ряда ценных призов от партнеров мероприятия.









































































Третье место занял стартап GiniMachine, предлагающий сервис по оценке кредитоспособности заемщика на базе алгоритмов машинного обучения. Стартап стал обладателем портативной акустической системы от компании SVEN, а также получил различные подарки от компаний партнеров.

В ходе докладов проводились розыгрыши среди аудитории. Победители розыгрышей стали обладателями ценных сувениров: книг от интернет-магазина Literatura.by, сертификатов на прохождение курсов по английскому языку от Центра иностранных языков и развития личности Booster Bay, различных сертификатов, предоставленных компанией DAROO, подарков от интернет-магазина «Мир картин», chasiki.by и Yoobao-shop.by. Счастливицы среди женской половины аудитории стали обладателями наушников в виде драгоценных камней от компании SVEN.

Партнеры мероприятия : вода «Боровая», «Минский завод безалкогольных вин» , кондитерская компания «Алвеста», кондитерская фабрика «Спартак» чай JAF TEA, Ателье Рекламных Технологии, компания MURAL, Pokupon.by, компания SMART BALANCE, U -ViW. Виртуальная Реальность.VR CLUB, компания Yudway.





Об организаторе

Организатором мероприятий «Стартап года 2016 является республиканский центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии». Организация с 2009 года проводит стартап-мероприятия в Беларуси, а также оказывает поддержку стартапам. Компания обладает экспертизой в области разработки веб-проектов, мобильных приложений, интернет-маркетинге, подборе персонала, построению отделов продаж и распределенных команд разработчиков. Информация Information



1. Термин используется и как синоним знаний, и как синоним данных. «Информировать» -значит сообщать что-то новое. Сообщение будет информацией, если оно меняет сложившуюся у потребителя картину мира.



2. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления. о деятельности компании на сайте http://startupweekend.by.























