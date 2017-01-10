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2017-01-10 14:24:51

Мифы о валютном рынке Форекс

Как известно, Форекс - не единственный глобальный рынок, где участникам удается зарабатывать, покупая дешевле и продавая дороже. Но почему-то именно в отношении рынка валют часто можно услышать интересные утверждения, которые впоследствии становятся мифами. Так, например, приверженцы ценных бумаг очень часто сходятся во мнении, что фондовый рынок для новичков более лоялен и дает им право на ошибку, в то время как на Форексе большая часть начинающих трейдеров терпят крах. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся с мифами о валютном рынке Форекс.

Правда о валютном рынке

Вся правда заключается в том, что официальной статистики, которая подтвердила бы или опровергла любое заявления по Форексу, не проводится и не публикуется. Успешность торговли клиентов рассматривают, как правило, брокерские компании и держат полученную информацию в строжайшей тайне. О том, чтобы обобщить всю эту статистику и предоставить ее за всю отрасль и разговоров не идет. Поэтому суждения по поводу того, что трейдеру безопаснее торговать не на Форексе с помощью платформа метатрейдер 4, а на фондовом рынке - не более как необоснованное мнение конкретного лица. Рассуждая логически, можно предположить, что риски на всех рынках приблизительно одинаковы. Ведь в обоих случаях заработок получается на колебаниях цен. И здесь все целиком зависит от мастерства трейдера, а не инструмента, которым он пользуется.

Зачастую трейдеры, призывающие перейти на рынок акций, ссылаются на отсутствие единых котировок на Форексе. При этом на фондовом рынке котировки для акций имеются и представлены в централизованном виде. Действительно, на Форексе новичкам приходится по началу сравнивать котировки от разных маркет-мейкеров, что иногда приводит к возмущению по поводу того, что их брокер предлагает менее выгодные условия по сравнению с другими участниками валютного рынка.

В действительности же это просто эмоции, ведь при более детальном рассмотрении оказывается, что разница в брокерских котировках составляет всего 1-5 пунктов, что практически не сказывается на общем результате торгов. Тем более что в один день эта разница сработать может против вас, а в другой - вам на пользу. Другое дело, когда речь идет о мошенниках, которые также могут представляться брокерами. Но они есть на каждом рынке, и из-за них клеймить весь валютный рынок было бы не совсем правильно. Поэтому, если вы намерены работать долго и успешно, для начала вам нужен компетентный брокер форекс.

Еще одна причина, которую указывают в качестве негативного фактора - огромные размеры кредитного плеча. При этом противники Форекса почему-то ссылаются на самое популярное плечо - 1:100, забывая про то, что абсолютно любой трейдер вправе выбирать и меньший коэффициент при желании. Но почему же в этом случае забывается все, чему учат правила управления рисками? Ведь если вы не способны адекватно использовать кредитное плечо себе во благо, не стоит удивляться и тому, что разорение наступает очень скоро. Аналогичные последствия ждут трейдеров и на фондовом рынке, где плечо более скромное и составляет, как правило, 1:2 и 1:4.

Впрочем, приверженцы фондового рынка должны больше волноваться по поводу своих финансовых инструментов, поскольку их акции обладают куда большей уязвимостью для внешнего воздействия. Вряд ли хотя бы какая-нибудь валюта обесценится до нуля. В то же время для акций - это вполне реальная перспектива. Любое государство по сравнению с отдельно взятой фирмой окажется в более устойчивом и выгодном положении, поэтому прогнозировать движение валютных котировок трейдерам всегда проще.

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью заявить, что мифы о суровых условиях на Форекс - это всего лишь мифы. Конечно, валютный рынок не терпит безответственного отношения и ошибок, которые допускают новички. Но никакой другой рынок также не будет мириться с подобным отношением. Поэтому внимательно изучайте правила, законы, ведите торговлю в соответствии с проведенным заранее анализом и с большой долей вероятности вы получите заветную прибыль.


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