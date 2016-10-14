Ищете во что инвестировать?

Для тех, кто собирается инвестировать финансовые средства в рынок Форекс и начать торговлю на международном рынке, будет полезным не только изучить теорию, но также и попробовать себя в практике. Для этого достаточно всего лишь открыть учебный демо-счет, где отображается вся реальная картина рынка, но совершаемые сделки производятся виртуальными деньгами и не приносят игроку денежных потерь. Иными словами, демо счет – это ваш тренировочный аккаунт, где вы можете оттачивать собственные стратегии, знакомиться с торговой платформой, делать ошибки и исправлять их, совершено бесплатно.

Кроме этого, стараниями специалистов Admiral Markets удалось максимально приблизить учебный счет к реальному. Вам будет доступен весь функционал, включая возможность торговли акциями, драгоценными металлами, сырьевыми ресурсами и другими товарами. Игрок может пользоваться всеми доступными инструментами, выбирать желаемую сумму баланса, с которой ему будет удобно начинать торговлю, пользоваться графиками и новостными лентами.

Если вы только зарегистрировались на платформе MetaTrader 4, forex demo account проверить выбранную стратегию;

узнать компетентность брокера;

обучиться принятию самостоятельных торговых решений и получить уверенность в совершении операций на рынке;

получить торговые навыки и приобщиться к торговле;

изучить возможности и функционал торговых терминалов и испытать на практике работу индикаторов, роботов, советников и других помощников.

Примечательно, что все возможности тренировочного аккаунта доступны игрокам совершенно бесплатно. Т.е. вам не нужно вкладывать собственные средства и бояться потерять их, как в случае с реальным счетом.

Но не стоит думать, что trading demo account используют только новички на рынке Форекс. Напротив, опытным игрокам также необходимы тренировочные счета, ведь они позволяют оценить все достоинства линейки инструментов MetaTrader 4, понять скорость исполнения приказов, а также проводить тестирование собственных или заимствованных торговых стратегий, не теряя вложенные инвестиции в случае их несовершенства. Опытные трейдеры также выбирают демо-счета для оценки работы и рисков назначаемого трейдера, ведь с помощью графиков и статистики можно легко отследить целесообразность каждой сделки и допущенные ошибки в торговле.Работа с реальными деньгами

Но, несмотря на все преимущества и сильные стороны демо-счета на торговой платформе MetaTrader 4, работа с ним имеет и некоторые недостатки. Главным минусом можно считать отсутствие чувства реальности инвестиций. Из-за того, что в своей работе вы выполняете оборот сугубо виртуальными средствами, теряются некоторые важные ощущения, такие как азарт, страх, чувство меры. Поэтому, когда игрок принимает решение перейти к торговле с реальным счетом, он оказывается неподготовлен и может растеряться, оказавшись один на один с реальными убытками и проигрышами. Порой, случается и другая история, когда трейдер начинает выигрывать, у него теряется бдительность и он совершает глупые ошибки, допускает промахи, теряет тем самым свои средства.

Поэтому, переходя к работе с реальными деньгами, убедитесь, что вы действительно научились понимать сигналы рынка, закрывать своевременно сделки и адекватно реагировать как на проигрыш, так и на выигрыш. Ведь одной лишь практики, получаемой с демо-счета, недостаточно. Важна еще и закаленная воля, а правильно подготовить психологическое состояние к работе на международном рынке можно лишь с реальным счетом. Поэтому опытные трейдеры рекомендуют после работы с forex trading demo account зарегистрировать реальный счет и начать работу на первых порах с минимальными суммами, измеряемыми в центах. Так вы не потеряете больших сумм и сможете оценить психологическую подготовку к торговле на международном валютном рынке Форекс.