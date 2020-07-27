реклама  

2020-07-27 10:11:53

В Гомельском госуниверситете откроется класс робототехники

29 июля в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины на факультете физики и информационных технологий откроется класс робототехники технопарка.
 
Занятия по робототехнике расчитаны для детей в возрасте 10-15 лет. Обучение будут проводить высококвалифицированные преподаватели, прошедшие стажировку в Санкт-Петербурге. Учебная программа, которая будет использоваться при обучении детей входит в образовательную программу более 70 школьных учреждений Финляндии и России. 

Учебно-методический комплекс включает в себя занятия по основам программирования на языке Scratch, программированию электронных устройств и виртуального умного дома  на основе технологий RobboScratch и Arduino Wiring, мобильной робототехнике, схемотехнике, а также 3D моделированию и печати.


комментариев (0) отправить
Loading...


Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков

Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка