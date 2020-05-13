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2020-05-13 11:57:56

Павел Дуров объявил о закрытии своего блокчейн-проекта

12 мая 2020 года в своем официальном блоге Павел Дуров сообщил о закрытии блокчейн-проекта TON с криптовалютой Gram.

Как сообщил Дуров, данный проект закрывается по решению суда США. Суд запретил распространять Gram не только в США, но и во всем мире.

«Почему? Потому что, как сказал суд, гражданин США сможет получить доступ к платформе TON после ее запуска. Поэтому, чтобы не допустить этого, Gram нельзя распространять во всем мире, даже если другие страны планеты не видят в TON ничего плохого», – рассказал Дуров и назвал это решение парадоксальным.

Дуров подчеркнул, что некоторые ресурсы могут воспользоваться его именем, брендом Telegram или TON для продвижения своих проектов и призвал не доверять им свои данные и деньги. Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США посчитала, что токены должны быть признаны ценной бумагой. Telegram Group Inс не выполнили требование предоставить информацию о бизнес-операциях, факторах риска и финансовых условиях, чем нарушили законодательство.


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