реклама  

2020-04-19 01:03:05

Эксперт рассказал почему технологии развиваются во всем мире, но в Беларуси все иначе

В Китае, Японии, США и ЕС технологиям уделяется огромное внимание, поэтому эти страны традиционно доминируют в этой сфере. Там выделяются на инновации триллионы долларов.

Эксперт рассказал почему технологии развиваются во всем мире, но в Беларуси все иначе


Для сравнения, в нашей стране завод по изготовлению металлического листа и белой жести в Миорах считается инновационным проектом. Западный инвестор, который вложился в «главный инвестиционный проект Витебской области» пятилетия, видимо, предположить не мог, что в 21 веке предприятие по изготовлению жестяных листов будет считаться инновационным. У нас проекту уделяется непомерное внимание: курирует его председатель Государственного комитета по науке и технологиям, проверяет объект председатель Государственного комитета контроля,  стройку посещает премьер-министр. Теперь остается ждать президента.

А тем временем в развитых странах инвестируют в разработки и внедрение таких технологий, как искусственный интеллект и роботизация в промышленности и медицине, беспилотные автомобили, умные города, скоростные транспортные системы, виртуальная реальность, 3D-печать всего на свете, в том числе человеческих органов.

У нас тоже есть большие планы. Мелкий начальник Минсвязи обещает сделать Оршу «умным городом» уже в нынешнем году. Умными станут также Новополоцк, Полоцк, Барановичи, Пинск, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно и Бобруйск. Вот это размах!…

Но что не так с мышлением некоторых отраслевых руководителей в нашей стране, и почему в Беларуси все так плачевно с развитием современных технологий, несмотря на все потуги, проверки и отчеты?

Все очень просто, на самом деле. Многое становится понятно при более внимательном рассмотрении происходящего в мире. Особенно внимательно стоит понаблюдать за развитыми и развивающимися экономики, среди которых выделяются Китай, Япония и Южная Корея.

Где и как на планете создаются сегодня передовые технологии рассказал в интервью каналу «Стартап Технологии» Андрей Попов, основатель стартап-студии Rocket Foudners, который совершил большое турне по Азии, провел сотни встреч с технологическими предпринимателями и инвесторами нескольких стран. В интервью от также рассказал о своих европейских проектах.

Смотрите интервью с Андреем Поповым.

 


комментариев (0) отправить
Loading...


Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков

Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка