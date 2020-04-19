Эксперт рассказал почему технологии развиваются во всем мире, но в Беларуси все иначе

В Китае, Японии, США и ЕС технологиям уделяется огромное внимание, поэтому эти страны традиционно доминируют в этой сфере. Там выделяются на инновации триллионы долларов.



Для сравнения, в нашей стране завод по изготовлению металлического листа и белой жести в Миорах считается инновационным проектом. Западный инвестор, который вложился в «главный инвестиционный проект Витебской области» пятилетия, видимо, предположить не мог, что в 21 веке предприятие по изготовлению жестяных листов будет считаться инновационным. У нас проекту уделяется непомерное внимание: курирует его председатель Государственного комитета по науке и технологиям, проверяет объект председатель Государственного комитета контроля, стройку посещает премьер-министр. Теперь остается ждать президента.

А тем временем в развитых странах инвестируют в разработки и внедрение таких технологий, как искусственный интеллект и роботизация в промышленности и медицине, беспилотные автомобили, умные города, скоростные транспортные системы, виртуальная реальность, 3D-печать всего на свете, в том числе человеческих органов.

У нас тоже есть большие планы. Мелкий начальник Минсвязи обещает сделать Оршу «умным городом» уже в нынешнем году. Умными станут также Новополоцк, Полоцк, Барановичи, Пинск, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно и Бобруйск. Вот это размах!…

Но что не так с мышлением некоторых отраслевых руководителей в нашей стране, и почему в Беларуси все так плачевно с развитием современных технологий, несмотря на все потуги, проверки и отчеты?

Все очень просто, на самом деле. Многое становится понятно при более внимательном рассмотрении происходящего в мире. Особенно внимательно стоит понаблюдать за развитыми и развивающимися экономики, среди которых выделяются Китай, Япония и Южная Корея.

Где и как на планете создаются сегодня передовые технологии рассказал в интервью каналу «Стартап Технологии» Андрей Попов, основатель стартап-студии Rocket Foudners, который совершил большое турне по Азии, провел сотни встреч с технологическими предпринимателями и инвесторами нескольких стран. В интервью от также рассказал о своих европейских проектах.

Смотрите интервью с Андреем Поповым.