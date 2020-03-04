Белорусский «чубайс» подпишет соглашение с Буркина-Фасо о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с правительством Буркина-Фасо о сотрудничестве в сфере науки и технологий. Соответствующее постановление Совета Министров от 2 марта 2020 года №127 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.



До первого апреля еще далеко. Уже одобрен проект соглашения. Он станет основой для переговоров, которые проведет Государственный комитет по науке и технологиям. Ему разрешено при необходимости вносить в проект соглашения непринципиальные изменения.

При достижении договоренности подписывать соглашение также будет ГКНТ, который возглавляет Александр Геннадьевич Шумилин.

