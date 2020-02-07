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2020-02-07 21:36:53

С помощью мобильного телефона можно оплатить проезд в Гомеле

В Гомеле начали тестировать систему оплаты проезда в городских автобусах с помощью мобильных телефонов. Уже запустили пилотный проект, сообщает сайт progomel.by.


На данный момент систему опробуют на одном из городских маршрутов, а к концу года стоит задача внедрить её во всей городской транспортной сети. Мобильное приложение разработала минская компания. Его можно будет бесплатно скачать. А один из белорусских банков предоставляет технологии электронного кошелька. Об этом рассказал генеральный директор ОАО «Гомельоблавтотранс» Дмитрий Старостенко.


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