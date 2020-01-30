Самолёт с гуманитарной помощью вылетел в Китай из Минска

Белорусский военно-транспортный самолёт с гуманитарной помощью вылетел в Китай.



Экипаж готов: ещё вчера они выполняли плановые полёты, сегодня отправились в международный перелёт. Борт заправлен, загружен, получены все разрешения и, несмотря на погодные условия, задача будет выполнена точно и в срок. Полёт будет проходить в течение двадцати часов с посадками для дозаправки — в Новосибирске и Владивостоке. На борту более 20 тонн гуманитарного груза. Самолёт уже ожидают в Пекине, – отметил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации генерал-майор Александр Карев.

По распоряжению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Беларусь окажет гуманитарную помощь Китайской Народной Республике в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

