Gagarin Capital и AltaIR Capital вложили $1 млн в фитнес-приложение RocketBody

Белорусский стартап RocketBody, разработавший персональный фитнес-тренер для Apple Watch на основе данных ЭКГ, привлек $1 млн. Деньги в проект вложили Gagarin Capital и AltaIR Capital Игоря Рябенького. Оценка компании составила $5 млн. Об этом Rusbase рассказали в Gagarin Capital.



Полученные инвестиции будут направлены на улучшение взаимодействия с клиентами и тестовую монетизацию приложения, новая версия которого 5 сентября была добавлена в ProductHunt.



RocketBody обеспечивает контроль состояния тела во время тренировки и в течение всего дня, определяя готовность пользователя к следующей тренировке и уровень восстановления с помощью данных ЭКГ. Приложение обрабатывает данные электрокардиограммы и генерирует тренировки, основанные на состоянии пользователя в текущий момент, уровне восстановления после предыдущей тренировки и оптимальной нагрузке для достижения желаемой цели.



Компания была создана серийным предпринимателем и профессиональным спортсменом Тимофеем Липским в июле 2017 года. Имеет два патента и сотрудничает с профессиональными спортсменами по конькобежному спорту и федерацией биатлона.



Стартап уже привлек $50 тысяч от Quattro Capital и $150 тысяч от Bulba Ventures и провел кампанию на Kickstarter.

В 2016 году RocketBody впервые был представлен публично и сразу стал победителем конкурса стартапов Minsk Startup Weekend, проводимым центром "Стартап Технологии".

