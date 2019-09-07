В Уфе пройдет фестиваль уличных театров 6 и 7 сентября в Уфе проходит фестиваль уличных спектаклей «Айда». Об этом bybanner.com сообщили в мэрии города.



Под проведение спектаклей отведено три локации - площадь перед Гостиным двором, сквер Арт-квадрата и Театральный сквер. На этих площадках состоятся выступления 19 труп из Уфы, Перми, Санкт-Петербурга, Туймазов, Самары, Альметьевска. Также в театральном фестивале примет участие уличный артист из Израиля Asaf'n'roll.



Фестиваль начался 6 сентября с карнавального шествия. В городе много туристов из разных регионов. Во время фестиваля будут работать торговые павильоны, где можно будет купить не только напитки и свежую выпечку, но и туры в Крым из Уфы. Многие артисты после фестиваля отправятся в турне. Их творчество хотели бы увидеть и в других городах.





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