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2019-03-11 15:16:08

Одна из старейших служб такси Беларуси подключила "привязку" карт к своему приложению

Служба таксиСтолица 135объявляет о подключении услуги безналичной оплаты поездок через мобильное приложение.

Одна из старейших столичных служб таксиСтолица 135подключила возможность оплаты поездок через мобильное приложение. Таким образом 135 одновременно работает в форматетрадиционнойслужбы, оказывающей услугу как по обычному таксометру с выдачей фискального чека, так и через программу на смартфоне. Оператором платежей выступилБСБ Банк”.

Разработка сервиса заняла значительно меньше времени, нежели решение юридических вопросов, - говорит директор службыСтолица 135Олег Радкевич. - Прием платежей без выдачи фискального чека по белорусскому законодательству требует наличия лицензии на банковскую деятельность. Таким образом перед нами стояла задача привлечь партнера из числа белорусских банков. Им сталБСБ Банк”.

Приложение такси «Столица 135» разработано для платформ Android и iOS. По умолчанию оно предлагает оплату наличными, однако в поле выбора платежей теперь доступна функцияпривязкибанковской карточки.

Программа рассчитывает стоимость поездки в случае указания финальной точкисумма остается неизменной в случае, если фактический маршрут совпал с запланированным. При отсутствии финальной точки сумма будет рассчитана по факту завершения поездки. Оплачивая услугу через приложение, пассажир может получить электронный чек на почту.

— “Столица 135являетсятрадиционнойслужбой такси, а не информационным сервисом, - подчеркивает Олег Радкевич. - Это означает, что водители, осуществляющие перевозку, регулярно проходят медицинский осмотр, а пассажир застрахован. Также по нашим внутренним правилам автомобиль не может быть старше 10 лет.


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