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2018-12-16 12:32:11

В Туле пройдет уникальная бизнес-премия

Остались считанные дни до уникального мероприятия - бизнес-премии «Тульский бизнес-2018». Мероприятие пройдет уже в восьмой раз. Награждение лучших представителей бизнеса области пройдет 21 декабря. Их имена станут известны во время официальной церемонии.

Отметим, что 23 призеров бизнес-премии уже определены. Одного из них уже определили при помощи процедуры народного голосования. Еще 22 лауреата определены голосованием экспертов. При этом, в качестве экспертов выступили известные предприниматели, среди них были представлены производители строительных материалов, рекламное агентство и другие.

Лидеров бизнеса Тульской области, поздравят руководители администрации области и гости мероприятия. Напомним, что праздничный  гала-ужин пройдет в русском стиле. Кроме того, планируется культурно-развлекательная программа, в частности выступит фольклорно-инструментальный коллектив «Услада», а также танцевальные и инструментальные коллективы из городов Тульской области.


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