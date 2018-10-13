реклама  

2018-10-13 00:34:57

Что принес Декрет №8 о ПВТ белорусскому ИТ-сектору (взгляд изнутри)

Сегодня ИТ рынок Беларуси переживает период бурного роста. Одним из показателей является резкое увеличение количества резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). Так, всего за 9 месяцев резидентами ПВТ стали около 200 новых компаний, а это больше, чем за всю 12-летнюю историю парка. Что же происходит в тех компаниях, которые вступили в ПВТ несколько раньше?

Давно известно, что главное не количество, а качество. В этой связи отрадно, что резиденты ПВТ сегодня демонстрируют впечатляющий рост по таким важных показателям бизнеса как оборот, количество сотрудников и уровень зарплат. А это означает, что развитие индустрии не прекращается. Причиной этому является рост потенциала бизнеса. Однако ключевым фактором успеха является законодательная база, а именно Декрет о ПВТ.

Как отметил в интервью каналу «Стартап технологии» совладелец компании VironIT Максим Осипов, за полтора года количество сотрудников компании удвоилось и достигло ста человек. Также выросла и выручка компании. По словам Осипова, основным фактором роста стала система мотивации менеджеров проектов. В результате введения бонусной системы сотрудники стали более заинтересованы в увеличении прибыли компании, что подстегнуло развитие компании.

В интервью Максим Осипов и его партнер Алексей Граков поделились секретами хедхантинга и обучения сотрудников.

Смотрите полное интервью совладельцев компании VironIT.

Подпишитесь на канал "СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ", чтобы следить за новыми трендами в ИТ.

 


комментариев (2) отправить

Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка