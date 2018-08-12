Ученые рассказали о пользе видеоигр для подростков

Психологи из США считают, что компьютерные игры способны развить у подростков эмпатию.



В рамках исследования специалисты представили видеоигру, где по сюжету необходимо установить контакт с инопланетянами, которые не знают человеческий язык. Все общение строится на распознавании эмоций пришельцев.

алее специалисты предложили 34 подросткам поиграть в данную игру на протяжении двух недель, а контрольная группа, состоящая из 40 человек, играла в стандартную игру, где необходимо было создавать машины для спасения деревни. Психологи провели тестирование участников на предмет распознавания настроения других людей. Кроме этого, ученые с помощью МРТ сняли активность участков мозга.

Установлено, что у некоторых подростков была активирована зона мозга, ответственная за эмпатию.

Американские психологи отмечают важность таких исследований, поскольку подростковый возраст является одним из самых сложных, поскольку молодые люди часто страдают депрессией и сталкиваются с травлей со стороны сверстников.