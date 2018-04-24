Итальянский ресторан как бизнес

На улице Остоженка, д. 3/14 нашел свое расположение итальянский ресторан «Иль Форно». Будучи солнечным заведением, непрестанно радует посетителей фирменной пиццей, приготавливаемой в собственной печи на дровах, а ингредиенты для других позиций в меню поставляют сюда прямиком из Италии. Средняя стоимость блюд варьируется от 500 до 1000 рублей.

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Интерьер

Удачно сочетает в себе нотки красочной Италии и самые новые дизайнерские тенденции. Мебель - древесная, а стены, сделанные из кирпичной кладки, симпатично декорированы с помощью огромного панно. Диванчики в светлых тонах придают особый контраст наряду с цветами настоящей древесины.

Акцент сделали на внутреннем освещении, ведь в самом центре зала висит огромная изысканная люстра, сияющая переливами цвета. В качестве дополнения ко всему этому выступают настенные аккуратные светильники в абажурах, излучающие уютный свет.

Меню

Целиком и полностью все позиции посвящены итальянской гастрономии, и именно поэтому они содержат рецепты пиццы и пасты. Первая относится к разделу «Пицца на дровах», поскольку ресторан гордится наличием своей печи.

Широкий выбор пиццы способен удовлетворить потребности любого гурмана, известные «Маргарита», «Диабло» и пища, в основе которой тунец или артишоки, просто не могут не оставить в душе приятные воспоминания о вкусной трапезе. Всем почитателям морепродуктов рекомендуют отведать ассорти из рыбы, которое готовят со свежими овощами на гриле, или же порцию морских гребешков. Пасту можно найти даже в нескольких разделах, дальше лишь дело в выборе любимой.

В качестве завершения ужина, можно заказать вкуснейшее домашнее мороженое или паннакоту.

Дополнительные услуги

Для детей это место подготовило настоящий праздник и веселье: здесь и мастер-классы по профессиональному приготовлению итальянской пиццы, и меню детских завтраков. Всегда есть возможность осуществить доставку любимых порций на дом, а владельцы собственного транспорта могут оставить его на парковке, за ужином не переживая сохранности имущества.

Для проведения запоминающегося свидания, или чтобы отметить какое-нибудь торжество в кругу семьи, или попросту встретиться с друзьями, это место подойдет донельзя лучше, ведь сюда хочется приходить снова и снова вкусными обедами и непринужденной обстановкой.