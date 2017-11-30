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2017-11-30 15:45:21

14 ИТ-Спартакиада: турнир по боулингу завершился победой компании EPAM

18 ноября, в субботу, прошел третий однодневный турнир в рамках осеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады – соревнования по боулингу. В боулинг-центре «Фристайл» за звание победителя турнира боролись пять команд: EPAM, IBA, ISsoft, Realt.by, Системные технологии. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

В этом году турнир по боулингу прошел в соответствии с новым регламентом: состязания состояли из двух этапов – квалификации и финала. По итогам квалификационного раунда в финал вышли три команды: EPAM (1577 очков), ISsoft (1410 очка) и IBA (1403 очка). В финале же места распределились следующим образом: первое место заняла компания EPAM, второе место досталось команде IBA, а третье место завоевала команда ISsoft.  Лучшим игроком турнира стал Кедяров Александр, компания EPAM.



 

Помимо кубков, медалей, памятных призов и сувениров от организатора ИТ-Спартакиады – PR-агентства «Приоритетные решения» – победители и призеры получили подарки от спонсоров турнира по боулингу. Кофейня «Кофевариум» наградила подарочными сертификатами на 15 рублей команду-победительницу турнира. Школа английского языка «English Pie» предоставила сертификаты на обучение серебряным призерам по боулингу, а также сертификат на розыгрыш. Кафе «#Тепло» подарило сертификат на 25 рублей лучшему игроку по боулингу. Бильярдная спортивная база «NOGA Pool House» предоставила  абонементы команде-победительнице и лучшему игроку по боулингу. Круглосуточный тренажерный зал «Zevs» подарил 2 сертификата команде-победительнице по боулингу. Компания SVEN – производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии – предоставил акустику SVEN MS-304 команде-победительнице турнира по боулингу, а также лучшему игроку турнира наушники SVEN АР-U988MV. Крупнейший парк развлечений «Парк активного отдыха 067» предоставил сертификаты бронзовым призерам по  боулингу на 4 персоны (услуги парка веревочный городок и лучный тир). Стоматологическая клиника «Дентал Фэнтези» предоставила сертификаты на стоматологические услуги серебряному призеру турнира по боулингу на профгигиену полости рта, а также подарила сертификат лучшему игроку по боулингу (классический общий массаж - 40мин).

 

В этом году информационными партнерами ИТ-Спартакиады выступают портал о работе в сфере информационных технологий IT-JOB.BY, газета «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЕСТИ» , специализирующийся на новостях байнета ресурс BYBANNER.COM, портал любительского спорта OneTimer.by. Генеральную информационную поддержку мероприятию обеспечивает проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY

В самом разгаре соревнования по баскетболу. Приглашаем болельщиков поддержать любимые команды!


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