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2017-10-30 12:10:09

Осенний сезон 14 ИТ-Спартакиады стартовал с турнира по картингу

21 октября 2017 года на площадке картинг-клуба «Форсаж Уручье» (пр. Независимости, 154) прошло открытие осеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады. В новом сезоне главного спортивного первенства среди ИТ-компаний Беларуси участие принимает 13 белорусских фирм.

 
















 

В этом году в первом турнире 14 ИТ-Спартакиады – соревнованиях по картингу – приняло участие 5 компаний: EPAM, IBA, ISsoft, Wargaming и Системные технологии.  Соревнования прошли в формате гонки “каждый на каждом”, когда участник каждой команды должен проехать на каждом из пяти картов по два раза. Продолжительность всей гонки составила 240 минут, а победитель в командном зачете определился по наименьшей сумме очков всех участников команды, полученных исходя из места на финише.

Первой к финишу в этом году пришла команда ISsoft, серебро отвоевали гонщики IBA, а тройку призёров замкнул – Wargaming, опередив команду EPAMвсего на одно очко. Пятое место заняла команда компании Системные технологии. Лучшим игроком в этом году стал представитель компании ISsoft – Микулич Артем.

 

















 

Перед объявлением результатов и церемонией награждения организаторы и партнеры турнира по картингу подготовили для участников события еще несколько приятных сюрпризов. Между гонщиками и гостями мероприятия были разыграны два сертификата от батутного центра «Флай Сити», сертификат на услуги барбершопа «Beard Club» и сертификат на посещение студии виртуальной реальности «VR Life».

Все призеры были традиционно награждены грамотами, кубками, медалями, сувенирной продукцией от организаторов, а также приятными бонусами от спонсоров осеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады. Компания Sven – производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии – в этом году подарила команде, занявшей первое место, наушники SVEN АР-G886MV, а победителю личного зачета  –  веб-камеру SVEN IC-525. Бильярдная спортивная база «NOGA Pool House» наградила команду-победительницу и лучшего гонщика абонементами  на посещение базы. Круглосуточный тренажерный зал «Zevs» вручил сертификаты на посещение команде-победительнице турнира. Кофейня «Кофевариум» наградила подарочными сертификатами на 15 рублей победителей картинга. Квесты «PodZamkom» подарили сертификаты на прохождение квестов в реальности золотым призерам соревнований, а также скидку в 50% серебряным и бронзовым призерам. Скалодром «Трапеция» наградил сертификатами серебряных призеров по картингу. Крупнейший парк развлечений «Парк активного отдыха 067»предоставил сертификаты бронзовым призёрам на услуги парка - скалодрома и лучного тира. Кафе «#Тепло» наградили картой постоянного клиента лучшего игрока в турнире.

 

















В этом году информационными партнерами ИТ-Спартакиады выступают портал о работе в сфере информационных технологий IT-JOB.BY, газета «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЕСТИ», специализирующийся на новостях байнета ресурс BYBANNER.COM, портал любительского спорта "OneTimer".

Генеральную информационную поддержку мероприятию обеспечивает проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY.


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