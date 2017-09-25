Российский Чемпионат по системам искусственного интеллекта "RAIF-Challenge 2017" пройдет при поддержке "АльфаСтрахование"

Онлайн-чемпионат пройдет с 20 сентября по 25 октября в рамках масштабного Российского форума по системам искусственного интеллекта RAIF (Russian Artificial Intelligence Forum). Цель «RAIF-Challenge 2017» – дать возможность компаниям и специалистам в области Machine Learning (ML) продемонстрировать полезность этих технологий для крупного бизнеса. Анализируя обезличенные бизнес-данные, предоставленные компанией «АльфаСтрахование», участники должны будут построить математические модели для увеличения прибыли или сокращения издержек.

Организатор «RAIF-Challenge 2017», компания «Инфосистемы Джет», совместно с партнерами, будет поддерживать и координировать конкурсные команды, не создавая при этом строгих ограничений в постановке задач перед специалистами. Результатом первого месяца Чемпионата станут презентации с описанием предлагаемых бизнесу решений, в частности, это могут быть способы выявления недобросовестных владельцев страховок, решения для привлечения новых и удержания существующих клиентов и т.д.

По результатам этого этапа будут выбраны три команды-победителя, которые представят свои проекты 7 ноября на бизнес-форуме RAIF. Оценивать работы финалистов и определять победителей будут члены Экспертного жюри, в состав которого войдут визионеры и амбассадоры крупнейших ИТ-компаний, вовлеченных в тематику искусственного интеллекта и машинного обучения. Команды-победители получат денежное вознаграждение, а также возможность реализации своей идеи у партнеров Форума в виде пилотных проектов.

«Участие в первом масштабном российском Чемпионате по искусственному интеллекту – это в первую очередь шанс для участников громко заявить о себе на рынке. И, конечно, получить реальные контракты, продемонстрировав на практике полезность технологий ML и AI для крупного бизнеса. Мы решили не делать жестких ограничений в постановке задач перед участниками. Главный критерий оценки – польза для отрасли в целом и для конкретного заказчика», – комментирует Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет».

Компания «АльфаСтрахование» приготовила для участников вопрос и данные по самой главной проблеме страхового рынка — мошенничеству при урегулировании убытков. «Мы передадим обезличенные данные с установленными фактами мошенничества при получении выплат и данные, не имеющие подобных признаков. Посмотрим, какие неожиданные закономерности удастся выявить, и какие новые идеи смогут предложить нам победители Чемпионата», – замечает директор департамента информационных технологий «АльфаСтрахование» Андрей Педоренко.

Основной тренд современного рынка страхования – появление новых ИТ-инструментов и продуктов «по запросу», а также возможности урегулирования онлайн. Важнейшую роль в этом процессе играют взрослеющие представители поколения Y –– люди, встретившие новое тысячелетие в юном возрасте и глубоко вовлеченные в цифровые технологии. Это один из самых быстрорастущих клиентских сегментов. Доля страхователей моложе 1990 г. рождения в портфеле «АльфаСтрахование» составляет: 13% – мужчины и 15% – женщины. Такие сегменты рынка, как автострахование, страхование путешествий, гаджетов растут и развиваются в том числе благодаря этой аудитории.

«Для того чтобы получить доступ к так называемым «миллениалам», нам важно быть на острие ИТ-разработок. В мобильном приложении «АльфаСтрахование», запущенном в 2015 г., мы первыми из российских страховщиков предложили урегулирование убытка по каско прямо на месте ДТП и бесплатные звонки через IP-телефонию из-за рубежа. В приложении клиент может отслеживать статус своего обращения в режиме реального времени, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. С помощью сайта и мобильного приложения «АльфаСтрахование» дает возможность клиенту обращаться в компанию напрямую «здесь и сейчас», благодаря чему мобильным приложением и личным кабинетом на сайте пользуются более 600 тыс. клиентов», – добавляет Андрей Педоренко.



