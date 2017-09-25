реклама  

2017-09-25 13:10:56

Российский Чемпионат по системам искусственного интеллекта "RAIF-Challenge 2017" пройдет при поддержке "АльфаСтрахование"

Онлайн-чемпионат пройдет с 20 сентября по 25 октября в рамках масштабного Российского форума по системам искусственного интеллекта RAIF (Russian Artificial Intelligence Forum). Цель «RAIF-Challenge 2017» – дать возможность компаниям и специалистам в области Machine Learning (ML) продемонстрировать полезность этих технологий для крупного бизнеса. Анализируя обезличенные бизнес-данные, предоставленные компанией «АльфаСтрахование», участники должны будут построить математические модели для увеличения прибыли или сокращения издержек.

Организатор «RAIF-Challenge 2017», компания «Инфосистемы Джет», совместно с партнерами, будет поддерживать и координировать конкурсные команды, не создавая при этом строгих ограничений в постановке задач перед специалистами. Результатом первого месяца Чемпионата станут презентации с описанием предлагаемых бизнесу решений, в частности, это могут быть способы выявления недобросовестных владельцев страховок, решения для привлечения новых и удержания существующих клиентов и т.д.

По результатам этого этапа будут выбраны три команды-победителя, которые представят свои проекты 7 ноября на бизнес-форуме RAIF. Оценивать работы финалистов и определять победителей будут члены Экспертного жюри, в состав которого войдут визионеры и амбассадоры крупнейших ИТ-компаний, вовлеченных в тематику искусственного интеллекта и машинного обучения. Команды-победители получат денежное вознаграждение, а также возможность реализации своей идеи у партнеров Форума в виде пилотных проектов.

«Участие в первом масштабном российском Чемпионате по искусственному интеллекту – это в первую очередь шанс для участников громко заявить о себе на рынке. И, конечно, получить реальные контракты, продемонстрировав на практике полезность технологий ML и AI для крупного бизнеса. Мы решили не делать жестких ограничений в постановке задач перед участниками. Главный критерий оценки – польза для отрасли в целом и для конкретного заказчика», – комментирует Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет».

Компания «АльфаСтрахование» приготовила для участников вопрос и данные по самой главной проблеме страхового рынка — мошенничеству при урегулировании убытков. «Мы передадим обезличенные данные с установленными фактами мошенничества при получении выплат и данные, не имеющие подобных признаков. Посмотрим, какие неожиданные закономерности удастся выявить, и какие новые идеи смогут предложить нам победители Чемпионата», – замечает директор департамента информационных технологий «АльфаСтрахование» Андрей Педоренко.

Основной тренд современного рынка страхования – появление новых ИТ-инструментов и продуктов «по запросу», а также возможности урегулирования онлайн. Важнейшую роль в этом процессе играют взрослеющие представители поколения Y –– люди, встретившие новое тысячелетие в юном возрасте и глубоко вовлеченные в цифровые технологии. Это один из самых быстрорастущих клиентских сегментов. Доля страхователей моложе 1990 г. рождения в портфеле «АльфаСтрахование» составляет: 13% – мужчины и 15% – женщины. Такие сегменты рынка, как автострахование, страхование путешествий, гаджетов растут и развиваются в том числе благодаря этой аудитории.

«Для того чтобы получить доступ к так называемым «миллениалам», нам важно быть на острие ИТ-разработок. В мобильном приложении «АльфаСтрахование», запущенном в 2015 г., мы первыми из российских страховщиков предложили урегулирование убытка по каско прямо на месте ДТП и бесплатные звонки через IP-телефонию из-за рубежа. В приложении клиент может отслеживать статус своего обращения в режиме реального времени, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. С помощью сайта и мобильного приложения «АльфаСтрахование» дает возможность клиенту обращаться в компанию напрямую «здесь и сейчас», благодаря чему мобильным приложением и личным кабинетом на сайте пользуются более 600 тыс. клиентов», – добавляет Андрей Педоренко.


комментариев (0) отправить


SELECTORNEWS
Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка
News.br.by