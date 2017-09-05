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2017-09-05 14:05:19

Белорусам предложили неделю бесплатно смотреть контент HBO

Крупный российский онлайн-кинотеатр Amediateka  теперь доступен для абонентов voka. С 4 сентября одноименный раздел появится в приложении умного телевидения. В нем белорусам будут доступны такие культовые сериалы, как «Игра престолов»,  «Американская история ужасов», «Карточный домик»,  «Сопрано» и другие.

Теперь рейтинговые зарубежные фильмы и сериалы в качестве Full HD можно будет увидеть в день премьеры, одновременно со всем миром. Речь идет о хитах ведущих телеканалов и студий мира: Fox, Showtime, Starz, BBC, Sony Pictures и т.д. Онлайн-кинотеатр также располагает эксклюзивными правами на показ сериалов и фильмов студии HBО (в июле 2017 года премиальные сервисы Amedia TV получили брендинг HOME OF HBO и вошли в международную семью HBO). Технологическое  сопровождение сервиса voka и интеграцию в него «Амедиатеки» для абонентов velcom осуществляет компания SPB TV.

Новые пользователи voka могут пользоваться каталогом «Амедиатеки» бесплатно в течение первой недели. В последующем стоимость подписки составит 0,45 рубля в сутки – за эту сумму вы получите доступ ко всему контенту пакета Amediateka. Подключиться к voka могут абоненты всех операторов связи, причем для этого подойдет любая фиксированная или беспроводная сеть. Если пользоваться приложением через 3G-сеть velcom, то трафик не тарифицируется. 

Уникальность раздела заключается ещё и в том, что смотреть сериалы можно как на русском, так и на языке оригинала – с субтитрами или без. Онлайн-кинотеатр доступен на смартфоне и компьютере, а также на телевизоре через приставки Google Chromecast или Apple TV. Подробнее можно узнать по ссылке http://kresla-avto.ru/arenda-avtomobilja-stala-pervym-shagom-na-puti-k-mechte

voka включает около 60 телеканалов, три кинозала и библиотеку фильмов. Зрителям доступны такие интерактивные функции как пауза, архив телепередач и «перемотка» эфира. Помимо этого, в приложении реализован ряд других полезных функций: рекомендации видео на основании просмотренного ранее, возможность заводить несколько профилей и устанавливать на них ограничения по контенту (родительский контроль), способность платформы «запоминать» место, где вы прервали просмотр и многое другое.

«Сотрудничество velcom и «Амедиатеки» открывает широкие возможности по развитию рынка развлекательного контента в Беларуси. Теперь зрители могут смотреть популярные сериалы и фильмы в день премьеры, причем легально и в высоком качестве. Это предоставит пользователям больший выбор, сэкономит время и упростит получение доступа к новым эпизодам», – подчеркнул заместитель генерального директора velcom Антон Бладик.

«Мы рады началу сотрудничества с velcom и расширению возможности для зрителей «Амедиатеки» в Беларуси. Уверены, что наш эксклюзивный сериальный контент будет востребован среди абонентов оператора», - комментирует генеральный директор Amedia TV Денис Горшков. 


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