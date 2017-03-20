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2017-03-20 14:37:16

В Минске пройдет международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest»

Открыт прием заявок на международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest», который проводится в рамках III Евразийского научно-практического форума «Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030»  с 20 апреля по 20 мая 2017 г.

Описание мероприятия

Международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest» – представление бизнес-идей и потенциальных стартапов с их защитой перед представителями профессорско-преподавательского состава экономического факультета БГУ, банковского сектора и бизнес-сообщества.

К участию в конкурсе приглашаются студенты старших курсов, молодые ученые и предприниматели, имеющие стартап-проекты на любой стадии развития по следующим направлениям:

  • финтех-стартап, работающий в сфере финансовых технологий;
  • социально-значимый стартап, ориентированный на решение социально-значимых проблем;
  • глобальный стартап, представленный на международном рынке.

Участникам конкурса будет предложена менторская поддержка. Победители конкурса получат ценные подарки от спонсоров и возможность пройти стажировку в компаниях, проявивших интерес к представленным стартап-проектам.


Сроки проведения

  • 20 апреля 2017 г. – завершение приема заявок на конкурс.
  • 25 апреля 2017 г. – завершение экспертным советом отбора команд для участия в конкурсе.
  • 27-28 апреля 2017 г. — гостевые лекции менторов для выбранных команд.
  • 11 мая 2017 г. — публичная защита проектов, отбор команд в финал.
  • 19 мая 2017 г. — команды, попавшие в финал, презентуют свои проекты членам жюри, состоящего из представителей бизнес-сообщества и профессорско-преподавательского состава БГУ.

Требования к оформлению проектов

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму и представить презентацию своего проекта в соответствии с рекомендациями.

Участники  

К участию приглашаются все желающие.   


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