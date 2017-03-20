В Минске пройдет международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest»

Открыт прием заявок на международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest», который проводится в рамках III Евразийского научно-практического форума «Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030» с 20 апреля по 20 мая 2017 г.

Описание мероприятия

Международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest» – представление бизнес-идей и потенциальных стартапов с их защитой перед представителями профессорско-преподавательского состава экономического факультета БГУ, банковского сектора и бизнес-сообщества.

К участию в конкурсе приглашаются студенты старших курсов, молодые ученые и предприниматели, имеющие стартап-проекты на любой стадии развития по следующим направлениям:

финтех-стартап, работающий в сфере финансовых технологий;

социально-значимый стартап, ориентированный на решение социально-значимых проблем;

глобальный стартап, представленный на международном рынке.

Участникам конкурса будет предложена менторская поддержка. Победители конкурса получат ценные подарки от спонсоров и возможность пройти стажировку в компаниях, проявивших интерес к представленным стартап-проектам.





Сроки проведения

20 апреля 2017 г. – завершение приема заявок на конкурс.

25 апреля 2017 г. – завершение экспертным советом отбора команд для участия в конкурсе.

27-28 апреля 2017 г. — гостевые лекции менторов для выбранных команд.

11 мая 2017 г. — публичная защита проектов, отбор команд в финал.

19 мая 2017 г. — команды, попавшие в финал, презентуют свои проекты членам жюри, состоящего из представителей бизнес-сообщества и профессорско-преподавательского состава БГУ.

Требования к оформлению проектов

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму и представить презентацию своего проекта в соответствии с рекомендациями.

Участники

К участию приглашаются все желающие.