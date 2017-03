Победа белорусской команды в битве стартапов в Москве на два дня сделает Минск международным центром по FinTech-технологиям

27-28 мая в Минске пройдет Minsk FinTech Conference 2017, организатором которой выступит центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии» совместно с венчурной платформой Bazaar. В рамках мероприятия пройдет второй этап битвы стартапов между стартапами из Беларуси и 20 российскими городами. Мероприятие соберет более 2000 участников из США, Европы и Азии. Так же примут участие в конференции свыше 30 инвесторов, 20 спикеров, представители 10 корпораций в области финансовой сферы и FinTech-технологий. В рамках конференции будет организована выставка, где компании смогут представить различные технологические решения, а также свои разработки в области программных и аппаратных решений.

Технологии FinTech – одно из самых перспективных направлений в развитии мирового бизнеса. В рамках конференции представители бизнес-сообществ как из Беларуси, так и со всего мира обсудят инновационные идеи в FinTech-технологиях, изучат возможности монетизации FinTech-проектов. Minsk FinTech Conference 2017 призвана стать площадкой для обсуждения проблем и препятствий в использовании цифровых технологий на финансовом рынке, демонстрации новых возможностей и достижений FinTech-технологий, знакомство с мировыми трендами в области программных и аппаратных решений.

Чем примечательно данное мероприятие?

Во-первых тем, что организация его стала возможна благодаря победе белорусской сборной стартапов под эгидой центра поддержки предпринимательства «Стартап технологии» в белорусско-российской битве стартапов, которая проходила в Москве 26 февраля 2017 года. Это свидетельствует о высоком уровне развития белорусских стартапов. Кроме того, белорусские стартапы получат возможность прорекламировать себя на международном уровне, найти инвестора и получить консультации экспертов.

Во-вторых, мероприятие носит международный характер. Конференция соберет лучшие FinTech-стартапы не только из Беларуси, но и из Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Самары, Альметьевска, Новосибирска, Калуги, Томска, Набережные Челны, Воронежа, Сочи, Екатеринбурга, Саранска, Нижнего Новгорода, Ростов-на- Дону, Красноярска и Челябинска.

Кроме того, в конференции примут участие мировые специалисты в области финансов и FinTech-технологий.

В-третьих, конференция имеет трехуровневую структуру. Это и собственно масштабная конференция. Это и выставка стартапов. Это и битва между стартапами из Минска и 20 городов России.

Среди экспертов ожидаются

· Бизнес-ангелы (Земцев Леонид Геннадьевич, Румянцев Александр Александрович, Поволоцкий Роман Михайлович, Солнцев Виктор Игоревич, Замошников Константин Викторович, Насибулин Михаил Михайлович, Редько Антон, Панферов Андрей Александрович, Семенчук Вячеслав, Шакиров Станислав, Федорова Елена);

· Руководители бизнес-инкубаторов мирового уровня и различных центров по обучению бизнес-предпринимательству (Эрман Михаил Анатольевич – руководитель инкубатора ВШЭ, Бабошин Алексей Владимирович – исполнительный директор Национальной ассоциации обучения предпринимательству, Матко Жнидарич – руководитель акселератор NUMA, Олег Акулов – руководитель Фонда развития интернет-инициатив);

· Инвесторы (Ворогушин Тихон Викторович – владелец компании ООО «КЛУБ ИНВЕСТОРОВ», Адамян Эдуард – инвестор компании «KamaFlow», Лисовец Кирилл – инвестор компании «Futurico», Крячко Вероника – руководитель компании «Head of IR and Capital Markets at Uralkali», Кузнецов Игорь – предприниматель, Ерема Андрей – предприниматель);

· Эксперты (Урванцев Алексей Сергеевич – бизнес-тренер и ведущий передачи об умных продажах «Без скидок» на MediaMetrics.tv, Бирюков Александр Викторович – траблшутер и партнер компании « InnMind.com», Ровенская Венера, Баранник Олег, Деревцов Сергей--представитель компании «МТС», Козлов Сергей – представитель компании «Мегаплан», Воронова Дарья – руководитель компании «CEO Update 360», Урусов Тамерлан – представитель юридического бюро «Урусов и партнеры», Агуреев Олег – руководитель компании Pooblica, Исаев Александр – руководитель Here.com).

В программе конференции предусмотрены – мастер-классы от международных экспертов в области FinTech-технологий, панельные дискуссии, менторские сессии, выставка стартапов и многое другое.

Мероприятие будет полезно как для стартапов, где они получат консультации высококлассных экспертов, проверят свои силы в битве стратапов. Так и для представителей финансовой сферы, где они ознакомятся с трендами в развитии FinTech-технологий.

У Вас есть идея технологии, сервиса или стартапа в банковской и финансовой сфере? Участвуйте в FinTech хакатоне и получите шанс войти в историю банковской сферы страны!

Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться, прислать презентацию стартапа в формате ppt и pdf на русском и английском языках.

Отбор будет проходить по результатам очного 6-ти минутного выступления (три минуты на презентацию проекта и столько же на вопросы от экспертов).

Заявки от авторов принимаются на e-mail: registration@startupweekend.by до 18 мая 2017 года.