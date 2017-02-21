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2017-02-21 07:50:51

Как недобросовестные «предприниматели» с криминальным подтекстом подрывают доверие иностранных инвесторов к Республике Беларусь

Все более усиливающаяся глобализация экономики, экономическая прозрачность границ и растущая конкурентная борьба диктуют новые правила ведения экономической политики. Не обошли эти процессы стороной и Беларусь. Президент Республики Александр Лукашенко и правительство понимают, что для успешного развития страны в настоящем и будущем Беларусь должна оставаться частью мировой экономической системы, а значит, в том числе активно привлекать инвестиции.

Тем не менее и в этом вопросе необходим осторожный и грамотный подход. Президент Беларуси Александр Лукашенко призва не торопиться продавать белорусские предприятия иностранцам, считая тем не менее возможным участие в этом процессе «порядочных россиян». «Давайте не будем посыпать голову пеплом, и торопиться все раздать иностранцам. Давайте посмотрим на своих. Второе - это россияне, порядочные россияне. Непорядочные сюда не пойдут, они знают мое отношение к этому, мою политику. А порядочных тоже достаточно. Это инвестиции на миллиарды долларов», заявлял ранее Александр Лукашенко.

Необходимо отметить, что россияне уже давно активно работают в Беларуси. По информации ТАСС, на конец 2015 года, между двумя странами создано более 3,5 тыс. совместных предприятий во многих отраслях экономики. На белорусском рынке успешно работают, в частности, такие компании с участием российского капитала, как "Брестгазоаппарат" (г. Брест, производство газовых плит торговой марки GEFEST), "МобильныеТелеСистемы" (Минск), "Юнимилк-Шклов" (Могилевская обл., производство молочных продуктов), "Гранд Экспресс" (Могилевская обл., вагоностроение), Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Гомельская обл., производство нефтепродуктов), а также БПС- Сбербанк, Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО Альфа-Банк (Беларусь) и др.

В 2014 году по версии белорусского делового журнала «Бизнес-ревю», производство российского предприятия «СТЛ Экструзия» в Могилеве было признано одним из крупнейших зарубежных инвестпроектов в промышленности стройматериалов Беларуси. Этот завод по производству профилей из ПВХ (бренд Монблан) еще в 2007 году российский бизнесмен Виктор Алферов построил в свободной экономической зоне г.Могилев. Также была открыта логистическая компания. Предприятие успешно развивалось, для местных жителей были созданы сотни рабочих мест, исправно платились налоги в республиканский бюджет. 

Как и большинство других предприятий, производящих профили ПВХ, «СТЛ Экструзия» столкнулась с ежегодным снижением спроса на рынках России и Беларуси, начавшееся в 2013 году. Переизбыток мощностей и увеличившийся импорт продукции ПВХ привел к ужесточению конкуренции и ряду банкротств производителей окон и ПВХ в последние годы. В 2015 году 88,3% долей «СТЛ Экструзия» приобрела российская Группа компаний (ГК) «Монблан» через компанию Коннорси Комершиал Лтд. Остальными 11,58% владел некий белорусский предприниматель Александр Мелешко через компанию ЗАО «Винктех». 

В июне прошлого года вокруг «СТЛ Экструзия» стали происходить удивительные события, а проще говоря началась корпоративная атака, которую, вероятно, можно назвать и банальным рейдерским захватом в лучших традициях 90-х. Странным образом, доли в 88,3%, принадлежащие российской компании «Монблан», внезапно оказались во владении «Винктех-груп», также принадлежащей Александру Мелешко. Вероятно, дело не обошлось без участия генерального директора «СТЛ Экструзия» Цветкова, с которым Мелешко мог действовать в связке. При этом россияне, естественно, не только не продавали предприятие, но даже и не собирались этого делать. 

Кроме того, поскольку «СТЛ Экструзия» работает по давальческой схеме, вся выручка остается на счетах мелешкинского ЗАО «Винктех» - эксклюзивного дистрибьютора продукции предприятия в Республике Беларусь и не доходит до завода. В результате, «СТЛ Экструзия» в настоящее время находится в сложном финансовом положении. У предприятия арестованы счета из-за просроченных кредитов перед белорусскими «Приорбанк» и «Технобанк» (на общую сумму 13,5 млн. евро), а также задолженности перед поставщиками. В декабре 2016 года компания UAB «Baltijos Logistikos Grupe» подала заявление о признании «СТЛ Экструзия» банкротом. Также в декабре 2016 года часть имущества «СТЛ Экструзия» была арестована во исполнение судебного приказа экономического суда Могилевской области в пользу «Приорбанка». В феврале 2017 года запланирована продажа данного имущества на публичных торгах. 

Мы не утверждаем, что Александр Мелешко каким-то образом может быть связан с этими действиями банков и данными процессами, но столь согласованная, почти одновременно начавшаяся кампания по отчуждению у российских инвесторов их законной собственности наводит на определенные размышления. На сегодняшний день из-за действий г-на Мелешко завод «СТЛ Экструзия» остановлен и доведен, по сути, до банкротства, из-за чего около 200 сотрудников предприятия могут потерять работу. ГК «Монблан» - законный владелец предприятия ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации обязательств, однако факт хищения долей «СТЛ Экструзия» существенно осложняет переговоры. 

По факту хищения долей «СТЛ Экструзия» относительно действий Александра Мелешко Октябрьским РОВД г. Могилева проводится проверка. Также ГК «Монблан» в судебном порядке оспаривает правомерность принятия решения о продаже 88,3% долей компании Мелешко. Иски рассматривает экономический суд Могилевской области Республики Беларусь.

Вряд ли от того, что жители Могилева теряют рабочие места и без того в непростых экономических условиях, некогда успешное предприятие остановлено и находится на грани банкротства, а недобросовестные кредиторы и сомнительные «предприниматели» пытаются растащить его на куски, будет хорошо экономике и бюджету Беларуси, Президенту Александру Лукашенко и иностранным инвесторам, которые могли бы вложить деньги в экономику Республики.



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