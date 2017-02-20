Интернет-провайдер "Атлант Телеком" проведет первый в Беларуси чемпионат по перетягиванию оптоволоконного кабеля Интернет-провайдер "Атлант Телеком" совместно velcom проведет первый в Беларуси чемпионат по перетягиванию оптоволоконного кабеля.



Мероприятие состоится 23 февраля. Провайдер приглашает мужчин проявить свою силу и ловкость и побороться за призы. Участников ожидают праздничная атмосфера, мастер-класс по пауэрлифтингу, тематическая фотозона, а также уголок здорового питания с фитнес-батончиками и свежевыжатыми соками.



Задача участника – перетянуть на свою сторону оптоволоконный кабель. Суперфиналисты чемпионата поборятся с приглашенным стронгмэном за год бесплатного интернета и интерактивного ТВ (тарифного плана, на который Вы подключены). Кабель хоть и прочный, но довольно легкий. Девушки могут принять участие в чемпионате наравне с мужчинами.



Чемпионат пройдет 23 февраля с 15.00 до 17.00 в подземном паркинге velcom-центра (г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2).

Чтобы принять участие в мероприятии, отправьте до 21.02.2017 на почту I.Karelina2@velcom.by заявку, указав в ней фамилию, имя, свой приблизительный вес и номер телефона. Накануне мероприятия с Вами свяжутся организаторы. Важно! Количество участников ограничено.





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