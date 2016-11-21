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2016-11-21 14:09:10

В Беларусь приедут ТОП-менеджеры ряда венчурных фондов из России

Одно из самых ожидаемых событий года для авторов стартап-проектов в Беларуси - конкурс «Стартап года». Сейчас стало известно больше подробностей о том, что ожидает нас 17 декабря. Так, приедет в мероприятии примут участие ТОП-менеджеры ряда международных венчурных фондов.

Кто приедет?

Чтобы помочь талантливым стартаперам монетизировать бизнес, в Беларусь приедут ТОП-менеджеры из России. Конечно, они должны убедиться, что идея действительно продуманная и стоящая. Особенно интересно будет познакомиться с ними тем авторам стартап-проектов, кто обладает по-настоящему прорывными идеями, способными изменить мир. Итак, среди гостей события «Стартап года» будут такие люди как:

  • Александр Зимин - управляющий партнер представляют фонда венчурных инвестиций «Форсайт+». Цель фонда - поиск и инвестирование перспективных проектов с самым разным профилем (например, биомедицина, материалы для машиностроения и обработки металлов и т.д.). Однако приоритет отдается тем проектам, которые призваны расширить и модернизировать имеющиеся производства.
  • Денис Калышкин - от I2BF Global Ventures (Москва).
  • Юрий Митин - директор программы Стартап Академия СКОЛКОВО. Является также партнером Universe Ventures. Это фонд предпосевных и посевных инвестиций, который главное внимание уделяет проектам сферы ИТ на ранних стадиях. Стратегия компании - помогать в формулировании, разработке и развитии инновационных продуктов. Юрий является основателем бизнес-инкубатора МГУ, ведущим радиостанции «КоммерсантъФМ», а также соавтором книг, посвященных успешным бизнес-проектам: «93 и 6 историй успеха в бизнесе» и «Идея на миллион».
  • Дмитрий Гурский - инвестор, партнер венчурного фонда Haxus.
  • Денис Козьминых - основатель компании Startup Bazaar. Миссия компании - создать стабильный поток успешных инвестиционных сделок. Также она стремится объединить предпринимателей, инвесторов, экспертов и вендоров-провайдеров и многие дургие.

 

Что изменилось за год?

К слову, организатор мероприятия директор ООО «Стартап технологии» Алексей Шабловский поделился произошедшими за год изменениями. По его словам, по сравнению с прошлым годом количество участников увеличится на 20% и составит 400 человек. Будет больше разнообразных мастер-классов. По этой причине организаторы решили проводить мероприятие 2 параллельных потока.

Количество венчурных фондов, участвующих в мероприятии, возросло до 10. Темы панельных дискуссий буду крайне интересными и полезными для стартаперов. Увеличится призовой фонд мероприятия.

В мероприятии «Стартап года» примут участие все основные игроки белорусского рынка. Это подтверждает статус мероприятия как самой представительной стартап-площадки в Республике Беларусь.

Инвесторам тоже будет что посмотреть. Стартапы проходят весьма строгий отбор. К участию допускаются только проекты имеющие не только хорошую идею, но и прототип.

Еще один приятный момент - для участников предусмотрено больше преимуществ. Так, будет вестись видеозапись, которую получат покупаетли VIP-билетов и спонсорских пакетов. Планируется и видеотрансляция, которую желающие смогут смотреть онлайн после покупки доступа.



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