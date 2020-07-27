Белорусские ИT-специалисты смогут иммигрировать в Украину по квоте Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Украины предлагает ввести иммиграционные квоты для иностранных программистов.

Данная мера позволит украинским IT-компаниям дополнительно привлечь 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов. Среди профессий, которые можно оформить по квоте: программисты, аналитики, технические руководители и другие.

Привлеченные в пределах квоты сотрудники получат вид на жительство и смогут жить и работать в Украине в течение десяти лет.



комментариев (0) отправить Loading...



Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий Имя Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков