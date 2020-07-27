2020-07-27 15:42:42
Белорусские ИT-специалисты смогут иммигрировать в Украину по квоте
Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Украины предлагает ввести иммиграционные квоты для иностранных программистов.
Данная мера позволит украинским IT-компаниям дополнительно привлечь 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов.
Среди профессий, которые можно оформить по квоте: программисты, аналитики, технические руководители и другие.
Привлеченные в пределах квоты сотрудники получат вид на жительство и смогут жить и работать в Украине в течение десяти лет.
комментариев (0) отправить
Loading...