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2020-07-27 15:42:42

Белорусские ИT-специалисты смогут иммигрировать в Украину по квоте

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Украины предлагает ввести иммиграционные квоты для иностранных программистов.

Данная мера позволит украинским IT-компаниям дополнительно привлечь  5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов.
 
Среди профессий, которые можно оформить  по квоте:  программисты, аналитики, технические руководители и другие.

Привлеченные в пределах квоты сотрудники получат вид на жительство и смогут жить и работать в Украине в течение десяти лет.


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