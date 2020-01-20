В Витебской области самый низкий показатель медианной зарплаты Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за ноябрь 2019 года, по данным Белстата, составлял Br1113,1.



Согласно данным о медианной заработной плате за ноябрь 2019 года, 37,5% работников в Беларуси получали зарплату выше Br1000, сообщили в Белстате.



По банным статистического ведомства, наблюдается рост медианной зарплаты в стране. Так, в мае 2019 года ее размер составлял Br802,7, а в ноябре — Br848,5.



В разрезе регионов самый высокий показатель медианной зарплаты в столице — Br1087,5 (и самый большой разрыв со средней зарплатой — Br450,2), далее идут Минская область — Br854,8, Брестская — Br790,2, Гродненская — Br777,7, Гомельская — Br774,7, Могилевская — Br768,2 (где, кстати, самый маленький разрыв между медианной и средней зарплатами — Br153,8) и, наконец, Витебская область с показателем Br757,8 числится последней в списке.



Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до Br300 получали 2,1% работников, от Br300,1 до Br400 — 7%, от Br400,1 до Br1000 — 53,4%. Довольно высокий процент — 23,7% — тех работников, заработок которых составил от Br1000,1 до Br1500. Выше этой суммы, но в пределах Br2000, получали 7,9% работников. Еще больше — до Br3000 — 3,9%, до Br5000 — 1,3%, до Br7000 — 0,4%, до Br10000 — 0,2% и выше этой суммы — 0,1%, пишет "Витебский Курьер".









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