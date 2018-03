В Минске пройдет семинар «Как поднять ваш бизнес на следующий уровень?» Каждый бизнес-лидер должен знать, как сделать следующий шаг на пути к достижению своего потенциала. Центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» приглашает принять участие в важном и полезном мероприятии. 28 февраля c 19:00 до 21:00 в Green City Hotel (ул. Притыцкого, 156) состоится встреча «Next Level». Четыре бизнес-лидера из США поделятся опытом о том, как поднять ваш бизнес на следующий уровень. Впереди вас ждет еще больше интересных бизнес-мероприятий, конференций, обучающих мастер-классов и других приятных поводов для общения. Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ. РЕГИСТРАЦИЯ Встречи «Next Level» — это продолжительный коучинг для малого бизнеса и начинающих предпринимателей, возглавляемый группой американских и белорусских бизнесменов и лидеров. «Next Level» — это возможность стратегически осмыслить ваш бизнес и его будущее, обменяться идеями и опытом с другими предпринимателями и лидерами бизнес-сообщества, научиться эффективным инструментам, которые прояснят вам ваши следующие шаги. Во время встречи вы сможете: • Наладить контакты с другими бизнес-лидерами в вашем сообществе. • Узнать реальный опыт ведения бизнеса от признанных бизнес-лидеров из США • Познакомиться с новыми инструментами, которые помогут вам лучше ориентироваться среди хаоса бизнеса • Обсудить и найти решение ваших проблем вместе с другими предпринимателями • Осмыслить ваш бизнес стратегически вместе с другими людьми, нацеленными на успех и максимальную эффективность • Получить новый действенный инструмент планирования, который вы сразу же сможете использовать • Узнать 5 слов, которые не только помогут вам думать о своем бизнесе более стратегически, но и которым вы уже завтра сможете научить своих сотрудников и партнеров • Поделиться трудностями и обменяться идеями, которые помогут росту вашего бизнеса

Команда Next Level, которую вы увидите на встрече: Дэвид Атчисон (David Atchison) Имеет удивительную способность развивать людей, идеи и недвижимость. Его 37-летний опыт работы на рынке в качестве бизнес-лидера, эксперта по коммерческой недвижимости, автора и докладчика помогает предпринимателям и обычным сотрудникам перейти на следующий уровень в своем профессиональном развитии. Как вице-президент по розничной торговле Нэшвиллского офиса Colliers International и основатель The Riverstone Group, Дэвид является доверенным советником от предпринимателей малого бизнеса до крупных корпоративных брендов. Роб Диксон (Rob Dixon) Более 11 лет является владельцем франчизы SERVPRO в Belle Meade / West Nashville. Компания Роба помогает предприятиям и отдельным людям оправиться от стихийного бедствия, вызванного наводнениями, пожарами, дымом и т. д. SERVPRO является доминирующим брендом в индустрии реставрации, и входит в 100 лучших международных компаний из списка более чем 1700+ международных компаний.Роб является стратегом и наделен особой мудростью в бизнесе, которой он с готовностью делиться с каждый бизнесменом. Алекс Хелтон (Alex Helton) Владелец и руководитель Helton Real Estate Group — агентства жилой недвижимости (Нэшвилл, Теннеси), входящего в Keller Williams Realty International. Работает в сфере недвижимости уже более 10 лет, с 2011 — в собственной компании. Наиболее ценные навыки Алекса — это страстная любознательность, способность открывать возможности для других, умение назначать правильных людей на правильные позиции и помогать другим в развитии характера и способностей. С 2011 среднегодовой рост валового дохода Helton Real Estate Group составляет 38%. Благодаря последним достижениям, компания заняла первое место по объему сделок в нешвиллском отделении Keller Williams Realty, а журнал Nashville Business Journal удостоил Helton Real Estate Group звания «Лучшее место для работы». Кен Раетз (Ken Raetz) Является соучредителем Visualize Health, компании-разработчика программного обеспечения (SaaS) и CEO компании Think Data Insights, которая оказывает услуги в области преобразования аналитики данных в практические идеи, способствующие росту бизнеса. Его 20-летний опыт в области бизнеса, страсть к современных технологиям, бизнес интелидженс, BigData аналитика — обеспечивают значительную поддержку для его клиентам. Вы каждый день живете и работаете в своем бизнесе. Но на один вечер отложите свою рутину, чтобы вместе с другими поработать над вашим бизнесом.

