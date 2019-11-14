В Национальном историческом музее подвели итоги археологических исследований Презентация результатов археологических исследований 2019 года «Археологическое лето с музеем» состоялась в Национальном историческом музее Беларуси 14 ноября, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».



На протяжении лета и начала осени волонтеры и археологи принимали участие в раскопках могильников кривичей в Мядельском и Браславском районах, в изучении монастыря бернардинцев в Будславе и униатского Браславского монастыря на одноименном острове, в исследованиях на месте находок двух кладов раннелитовских монет XIV и XV веков в Молодечненском и Щучинском районах.



Эти экспедиции стали возможны благодаря тесному сотрудничеству государственных учреждений и негосударственных организаций, материальной поддержке многочисленных спонсоров и участия сотен добровольцев.



— Это значительный вклад в музейную работу, — говорит заместитель директора музея Евгения Иванова. — Это интересный проект, который перетечет в музейную традицию. Надеюсь, мы сможем оказать посильную помощь в организации подобных экспедиций и привлечении меценатов. После научной обработки найденные артефакты поступят в фонды музея, а некоторые из них пополнят экспозицию.



Организаторами названных археологических экспедиций выступили Национальный исторический музей Республики Беларусь совместно с Международным государственным экологическим институтом им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта, а также Центром регионального развития «Браслав». Подобная экспозиция в свое время выставлялась в музее занимательной науки в Днепре. Сегодня музей предлагает познавательный отдых для всей семьи.



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