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2019-10-25 10:56:31

Сервис кредитных аукционов для бизнеса CashMarket учредил специальную номинацию на конференции «СТАРТАП ГОДА»

Онлайн-биржа кредитов для бизнеса CashMarket учредила специальную номинацию для  fintech-проектов в рамках конференции «СТАРТАП ГОДА»: лучший fintech-стартап получит консультационную поддержку от команды CashMarket, а также планшет в подарок.

Сервис кредитных аукционов для бизнеса CashMarket учредил специальную номинацию на конференции «СТАРТАП ГОДА»По словам CEO сервиса CashMarket Татьяны Мойсеенок, номинация была учреждена, чтобы поддержать белорусские финансово-технологические стартапы на ранней стадии, а также помочь им в налаживании сотрудничества с ведущими банками Беларуси.

Татьяна отметила, что конференция «СТАРТАП ГОДА» проходит уже в пятый раз и является ключевым событием во всей стране. По ее словам, центр «Стартап Технологии» за 10 лет своей деятельности создал в Беларуси уникальное сообщество ИТ-предпринимателей, экспертов и инвесторов.

«Здесь нет разницы программист ты, финансист или работаешь в реальном секторе экономики. Любой может создать стартап и IТ-проект на благо будущего», – добавила Татьяна Мойсеенок.

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По словам директора центра «Стартап Технологии», лучшие стартапы будут приглашены в акселератор «Стартап Технологии», где пройдут обучающий курс и получат менторскую поддержку от международных экспертов.

О компании CashMarket

Сервис CashMarket организовывает аукционы банковских кредитов в Беларуси и помогает юридическим лицам получать самые выгодные предложения по кредитованию бизнеса. Сервис работает как с новыми кредитам, так и с существующими, предлагая не переплачивать за текущий кредитный портфель и не дожидаться конца срока кредитования, а рефинансировать их через онлайн-биржу. За первые полгода работы компания CashMarket провела аукционы на суммы свыше 2 миллионов долларов и обрела надежных партнеров в лице таких банков, как Приорбанк, МТБанк, РРБ-Банк, Банк Дабрабыт, Паритетбанк, Белорусский народный банк и Банк Решение. Кроме того, одним из партнеров компании стал Белорусский инновационный фонд. В будущем компания планирует привлечь фонды прямых инвестиций, которые должны составить компанию банкам.

Все операции в рамках сервиса регламентируется строгими договорами с банками, поэтому сервис гарантирует выполнение условий банками-кредиторами. Все данные клиентов надежно защищены и являются строго конфиденциальными.

О конференции «СТАРТАП ГОДА»

Международная конференция «СТАРТАП ГОДА» проводится центром «Стартап Технологии» с 2015 года. Здесь представляются лучшие проекты со всей Беларуси и других стран Восточной Европы. Эксперты дают экспертную оценку проектов.

На конференции «СТАРТАП ГОДА» освещаются новые тенденции в мире бизнеса и информационных технологий.


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