Завершилась конференция INVEST WEEKEND в Минске

25 мая 2019 года в Минске прошла международная инвестиционная конференция для технологических стартапов INVEST WEEKEND. Организатором мероприятия выступил центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии».

В рамках конференции прошел конкурс стартапов. В финале встретились 17 стартапов. Места распределились следующим образом:

Максим Кажина, LabMap – сервис по расшифровке лабораторных показателей. Антон Довнар, Beerbet – приложение, которое позволяет выигрывать бесплатное пиво в барах США, предсказывая результаты спортивных событий. Tolik Kovalenko, Fastserve – система для организации продажи товаров и услуг на стадионах.

Приз зрительских симпатий выиграл проект Павла Мигутского Parkmycar. Это умная система бронирования мест на паркингах.









Призеры приглашены в финал большого международного конкурса «Стартап Года», который будет проводиться компанией «Стартап Технологии» в декабре 2019 года уже в пятый раз.

Помимо внимания потенциальных партнеров и инвесторов, призерам достались бонусы от партнеров конференции. Победитель получил сертификат на 4 трекшен-сессии по кратному росту и сертификат на аудит финансовой модели стартапа от RocketFounders. Сертификат на выход на финальный этап отбора проектов - диагностическую сессию и сертификат на участие в стартовом обучении третьего потока акселератора Startup Lab. Кроме того, все призеры получили от Max Mirnyi Center сертификаты на обучение большому теннису от 1 до 3 месяцев. Компания DAROO предоставила призерам сертификаты на игры виртуальной реальности.





На конференции INVEST WEEKEND был организован обмен опытом между экспертами по построению бизнеса, инвесторами, представителями бизнес-инкубаторов, акселераторов, венчурных фондов, корпораций и основателями лучших стартапов. На сцене выступило 16 спикеров. Эксперты рассказали о новых тенденциях в индустрии, а также поделились инструментами построения технологического бизнеса в современных условиях. Среди спикеров и членов жюри были: Val Jerdes, партнер Innov8 Global Ventures (Силиконовая долина, США), Андрей Попов, основатель стартап-студии RocketFounders.co (Россия), Сергей Дерцап, генеральный директор Juno Lab, Федор Яковлев основатель акселератора Startup Lab (Россия), Jeroom Joos, Глава представительства ЗАО ОО Van Hoorebeke (Бельгия), Дмитрий Архипенко, управляющий партнер юридической компании REVERA, Альберт Маннапов, генеральный директор акселератора «Путеводитель по инновациям» (Россия, Уфа), Евгений Романенко, Crypto EmCee, амбассадор Digital Georgia (Грузия), Тимофей Липский, генеральный директор RocketBody, Дмитрий Калинин, директор Белорусского инновационного фонда и член инвестиционного комитета Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций, Кирилл Волошин, бизнес-ангел, соучредитель TUT.BY, Денис Семашко, предприниматель, инвестор, Александр Терещенко, телеведущий, эксперт в области медицины, Алексей Гречанинов, генеральный директор ALOTEQ, Алексей Шабловский, директор Центра поддержки предпринимательства «Стартап технологии», Максим Осипов, совладелец компании VironIT (резидент ПВТ).

На конференции все доклады носили практический характер. «ИнвестУикенд» был посвящен вопросам бизнес-строительства, юридических аспектов ведения ИТ-бизнеса, привлечения инвестиций в стартапы и акселерации. В частности, было заявлено о запуске первого в Беларуси онлайн-акселератора «Стартап Технологии», который бесплатно помогает проектам на ранней стадии пройти обучение, получая поддержку наставников – опытных бизнесменов и инвесторов.

Как отметил Алексей Шабловский, в рамках акселератора каждый житель Беларуси может бесплатно пройти курс обучения и запустить свой собственный стартап. Для старта бизнеса не нужно уезжать из своего населенного пункта.

Конференция INVEST WEEKEND состоялась при поддержке партнеров. Официальным партнером выступили компания «Бизнес и Учет». Принт-партнером стала компания Universal Press. Следует отметить также вклад компаний «МиА Лайн», «Боровая»,Webcom Group, Sait.by, «ВидеоКвадрат» и AromaStyle, а также других партнеров, которые оказали помощь конференции и стартап-движению.

Об организаторе

Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года», Startup Weekend, Invest Weekend, FinTech Conference, «Битва стартапов». Также компания занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений.

Центр «Стартап Технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.

Мероприятия центра «Стартап Технологии» уже посетило более 40 тысяч человек. Здесь были представлены многие известные белорусские стартапы.



