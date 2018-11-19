2018-11-19 11:37:35
Основатель Foodza.ru Владимир Холязников станет хедлайнером конференции «СТАРТАП ГОДА» и войдет в состав жюри конкурса стартапов
8 декабря в Минске в DoubleTree by Hilton Hotel в четвертый раз пройдет конференция «Стартап года-2018».
В конференции примет участие более 700 участников: 30 частных инвесторов, представителей венчурных фондов из США, Израиля, России и других стран СНГ.
Организатор - центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии».
В мероприятии примут участие:
- Izick Goldenberg из Playtech Group (Израиль),
- Val Jerdes из Innov8 Global Ventures (США, Силиконовая долина),
- Сергей Васильев, управляющий партнер Starta Capital,
- Владимир Холязников, основатель Foodza.ru, сооснователь KupiVIP.ru, участник Carprice.ru, Pigu.lt, factorymarket.de,
- Александр Румянцев, самый активный частный венчурный инвестор России и другие.
«Стартап года» это - крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов. Это место концентрации компаний и лучших команд, генерируют прорывные идеи, создают новые технологические решения и внедряют инновации. Среди участников конференции успешные стартаперы, представители венчурного капитала из 11 стран.
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