Основатель Foodza.ru Владимир Холязников станет хедлайнером конференции «СТАРТАП ГОДА» и войдет в состав жюри конкурса стартапов



8 декабря в Минске в DoubleTree by Hilton Hotel в четвертый раз пройдет конференция «Стартап года-2018». В конференции примет участие более 700 участников: 30 частных инвесторов, представителей венчурных фондов из США, Израиля, России и других стран СНГ. Организатор - центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии». В мероприятии примут участие: Izick Goldenberg из Playtech Group (Израиль),

из Playtech Group (Израиль), Val Jerdes из Innov8 Global Ventures (США, Силиконовая долина),

из Innov8 Global Ventures (США, Силиконовая долина), Сергей Васильев , управляющий партнер Starta Capital,

, управляющий партнер Starta Capital, Владимир Холязников , основатель Foodza.ru, сооснователь KupiVIP.ru, участник Carprice.ru, Pigu.lt, factorymarket.de,

, основатель Foodza.ru, сооснователь KupiVIP.ru, участник Carprice.ru, Pigu.lt, factorymarket.de, Александр Румянцев, самый активный частный венчурный инвестор России и другие. «Стартап года» это - крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов. Это место концентрации компаний и лучших команд, генерируют прорывные идеи, создают новые технологические решения и внедряют инновации. Среди участников конференции успешные стартаперы, представители венчурного капитала из 11 стран.



комментариев (0) отправить



Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий Имя Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков