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2018-07-20 21:09:48

Центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» запустил youtube-канал

Центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» запустил  youtube-канал с одноименным названием.

Авторы канала ставят перед собой задачу рассказать зрителям о бурно развивающейся белорусской ИТ-индустрии, а также продемонстрировать какие изменения происходят в этой сфере в других странах.

На канале «СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ» будут регулярно публиковаться интервью с известными бизнесменами, руководителями ИТ-компаний, основателями стартапов, венчурными инвесторами и экспертами.

Кроме того, здесь можно будет посмотреть видеоуроки для начинающих ИТ-предпринимателей и трансляции с технологических конференций. Эксперты канала - опытные бизнесмены-практики, будут делиться со зрителями своими инсайтами и отвечать на вопросы.

Первым гостем канала стал украинский предприниматель и спортсмен Андрей Онистрат («Бегущий банкир»), уже известный белорусам. Так, первый мастер-класс Андрея Онистрата, проведенный компанией «Стартап технологии», собрал 650 участников. А на следующий день после мероприятия около 30 участников мастер-класса совершили пробежку со спикером.

В интервью каналу «СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ» Андрей Онистрат щедро делится своими мыслями о белорусских и украинских предпринимателях. Он доходчиво объясняет значение спорта для достижения успехов в бизнесе и гармоничного развития личности, о значении семьи. Видео уже доступно на нашем канале «СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ».



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