Опубликован отчет Huawei о сетевом взаимодействии на 2018 год

В недавнем времени крупной компанией Huawei был опубликован отчет о результатах исследования индекса, который отражает сетевое взаимодействие на 2018 год. Данное исследование проводится уже на протяжении пяти лет подряд. В нем отображается динамика наиболее крупных стран, в которой показан переход на современные технологии, которые принято называть цифровыми.



По данным проведенного исследования можно четко отследить тот факт, что многие промышленные отрасли стали внедрять искусственный интеллект в различные сферы производства, например, в центры, которые занимаются обработкой данных или в облачные вычисления.



На сегодняшний день четко прослеживается прямая зависимость цифровой экономики от потребителя, который ориентирован на Интернет. Растет количество сфер деятельности человека, в которые внедряется интеллектуальная связь с целью создания более новых и модернизированных моделей в бизнесе, продуктов и услуг. Этот факт положительно отражается на кривой показателей индекса, о котором говорилось ранее. На этой кривой показано движение семидесяти девяти стран, которые ориентированы на цифровую экономику.



Внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизнедеятельности людей является прямым показателем готовности той или ной страны к переходу на цифровую экономику.

Одной из наиболее значимых проблем в переходе на цифровую экономику является серьезная нехватка способных разработчиков в сфере ИТ. Именно поэтому государство должно в некоторой степени изменить свои взгляды на систему образования в стране для более эффективной подготовки кадров в области информационный технологий.



Также еще одной немаловажной проблемой в недавнем времени стала не совсем качественная работа серверов. Это отражается в большом времени загрузки сервера. Но эту проблему можно решить внедрением новых видов серверов. Серверы на быстрых NVME дисках – это улучшенная версия SSD-диска, которая работает на собственном, разработанном с нуля, протоколе взаимодействия. Главными «плюсами» работы с технологией NVMe высокая скорость чтения информации с диска.



Также существуют выделенные серверы Scalable. Данные серверы также увеличивают производительность и скорость работы в разы.



