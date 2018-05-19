26 мая в Минске пройдет конференция Smart Taler 2018

В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 26 мая пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне, криптовалютах и ICO SmartTaler 2018. Регистрация на конференцию уже открыта на официальном сайте мероприятия.

Легализация криптовалют и ICO на территории Беларуси стала возможной благодаря революционному Декрету №8, который вступил в силу 28 марта. Документ создает беспрецедентные возможности для развития информационных технологий и бизнеса, которые доступны компаниям уже сегодня.

Традиционно будут обсуждаться fintech-продукты, инновации банковского сектора, вопросы безопасности в финансовой сфере и возможности развития бизнеса с учетом новых технологий.

В мероприятии примут участие эксперты из Беларуси и стран СНГ. Аудиторию составят владельцы малого и среднего бизнеса, представители банковского сектора страны, основатели блокчейн-проектов, трейдеры и IT-специалисты.

Также на конференции будет организована работа expo-зоны, на которой белорусские и зарубежные компании представят разработки и проекты.

Спешите зарегистрироваться, количество мест ограничено.

Организаторами конференции SmartTaler 2018 традиционно выступают Парк высоких технологий , старейший белорусский IT-портал KV.by и представители криптовалюты DASH в странах СНГ. Узнать о том, как прошла конференция в прошлом году, можно здесь.