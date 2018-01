В Минске выбрали «СТАРТАП ГОДА 2017» В число лучших белорусских стартапов уходящего года вошли приложение по мониторингу состояния легких Lung Passport, сверчковая ферма Crickets и сервис Kimchi!, создающий 3D-модель человека. Финалистов определили в рамках конкурса проектов на конференции «СТАРТАП ГОДА 2017», прошедшей 16 декабря в Минске. Конференция «СТАРТАП ГОДА» прошла уже в третий раз. В этом году она собрала более 500 участников из разных стран, а в конкурсе стартапов за звание лучшего сражалось более 30 проектов. Главная цель конференции и конкурса «СТАРТАП ГОДА» - содействие реализации стратегии цифровизации белорусской экономики и созданию ИТ-страны, говорит директор центра поддержки предпринимательства «Стартап технологии» Алексей Шабловский: - Здесь каждый хороший стартап может найти инвестора. Под хорошим мы имеем в виду технологический стартап, который имеет MVP, построенную финансовую модель, сформированную команду, а также высокий уровень вовлечения команды и готовность действовать несмотря на трудности. Это важно, ведь инвесторы ищут только те стартапы, где команда твердо намерена довести дело до конца - реализовать проект и заработать денег. Мы очень рады, что на «СТАРТАП ГОДА» такие проекты есть. Тому подтверждение - финалисты и призеры конкурса. Победителями «СТАРТАП ГОДА 2017» стали: 1. Lung Passport - сервис от минской команды разработчиков Healthy Networks для проверки состояния легких с помощью мобильного приложения и цифрового стетоскопа. Создатели ориентируются на людей с хроническими заболеваниями легких и родителей, которые беспокоятся за здоровье ребенка и хотят мониторить состояние его дыхательных путей без вызова врача. Проект получил звание «СТАРТАП ГОДА» и кубок от компании «Стартап технологии». А также ценные призы: возможность обучения в Акселераторе Starta (Нью-Йорк) и $1000 от партнера премии - компании SKY INCOM.

2. crickets.by - ферма по выращиванию сверчков специально для употребления в пищу. Чтобы сверчки были съедобными, в Crickets.by разработали специальный вид комбикорма. Создатели AgroTech-стартапа утверждают, что они первыми в Беларуси заняли эту нишу. Команда уверена, что у проекта большое будущее: «Сверчковые фермы есть в США, Канаде и Европе, в Таиланде сверчки - основной продукт потребления туристами, ведь это один из самых полезных представителей насекомых», - говорится на сайте стартапа.

3. Kimchi! - сервис для создания 3D-модели человека на основе его движений. Основных сфер применения разработки две: это развлечения (модель человека может перевоплотиться в кого угодно) и сурдоперевод. Проект получил награду от компании SAP - бесплатный доступ к аккаунту на SCP сроком на год и приглашение на SAP Forum, а также приз от Российской венчурной компании (РВК) - сертификат на персональное сопровождение проекта до и после подачи заявки в трек «Двойные технологии» акселератора GenerationS.

Помимо тройки лучших стартапов в финал также вышли: Benefit Video - сервис по созданию обучающих видео.

IQeon - децентрализованная игровая, позволяющая зарабатывать на игровых достижениях.

WiseSoil - проект по переработке отходов в энергию.

Combeep - агрегатор автосервисов с удобной системой коммуникации между клиентом и сервисом.

FEDO IT - агрегатор парковок.

uKit AI - технология улучшения сайтов с помощью искусственного интеллекта. Среди них тоже есть призеры конкурса проектов - партнеры премии отдельно наградили перспективные стартапы, которые не попали в ТОП-3. В частности, проект IQeon получил бесплатное резиденство в коворкинге Sputnik Space (Нью-Йорк) от Starta Accelerator. Стартап WiseSoil получил возможность пройти программу ускорения на базе Contarian Ventures, Vilnius Tech Park и Startup Lithuania. Приз от РВК - сертификат на персональное сопровождение проекта до и после подачи заявки в трек «Двойные технологии» акселератора GenerationS - получил стартап uKit AI. Кроме того, уже в день мероприятия некоторые стартапы получили предложения от инвесторов, рассказал Алексей Шабловский: - Начало положено. Со своей стороны мы готовы предоставить поддержку и сопровождение проектов вплоть до сделки с инвесторами. Мы ставим себе непростую задачу - выявить все стартапы, достойные внимания инвесторов, подготовить их к питчингу и довести до сделки. С этой целью мы проводим специальные мероприятия для инвесторов и стартапов. В рамках конференции состоялись мастер-классы и панельные дискуссии с участием экспертов и венчурных инвесторов из Беларуси, стран ЕС, США, Китая и Израиля. Хедлайнером конференции стал Вал Джердес, партнер Innov8 Global Ventures (Силиконовая Долина, США). Спикер рассказал белорусским стартаперам как превратить технологии в мощные продукты и рационально организовать структуру компании. Эксперт поделился опытом построения собственных успешных компаний, рассказал о взаимодействии стартапов с крупными венчурными фондами и корпорациями, такими как Apple и Lockheed Martin. «Лайфхаками» по работе с инвесторами поделился управляющий партнер посевного венчурного фонда Starta Capital (США) Сергей Васильев. О практике развития венчурной экосистемы Израиля говорил в своем выступлении Йонатан Брендер, управляющий генеральный партнер фонда Atooro (Израиль). Про ключевые вопросы реформирования белорусского законодательства и приведение его к самым высоким мировым стандартам рассказали директор группы компаний Belhard Игорь Мамоненко и партнер юридической фирмы «Алейников и партнеры» Дмитрий Матвеев. О процессе развитии ИТ и стартап-инфраструктуры в Республике Беларусь рассказал участникам конференции начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов velcom Николай Мельников, он, в частности рассказал о запуске первого собственного дата-центра velcom в Минском районе, который готов предоставить белорусским стартапам облачные ресурсы и вычислительные мощности. Серия докладов была посвящена венчурной экосистемы Литовской Республики. Так, руководитель Startup Lithuania Роберта Рудокене рассказала об экосистеме стартапов и инвестиционной привлекательности Литвы. О преимуществах программы Startup Visa и процедуре подачи заявок рассказала руководитель проектов Startup Visa Lithuania Наталья Лиходедова. Вопросы законодательства и налогообложения в Литве раскрыла в своем докладе адвокат и партнер юридической фирмы Triniti Вилия Вешунайте. Об инвестиционных возможностях Литвы рассказал Дарюс Жакайтис, исполнительный директор Vilnius Tech Park и учредитель инвестфонда Contrarian Ventures. Он также рассказал о программе Fast Track Accelerator. Бренд-директор платформы электронных сервисов для современного образования Знай·бай Александр Тепляков выступил с мастер-классом «Тренды и перспективы стартапов в области EdTech». О сервисах для разработки мобильных приложений рассказала Юлия Вильховая, руководитель направления в Business Process Technologies. Лучшие кейсы использования мобильных технологий со всего мира представил Иван Горшунов, сооснователь .etc. О платформе для создания инновационных решений SAP Cloud Platform рассказал Дмитрий Литвинов, руководитель центра экспертизы по Аналитическим и Платформенным решениям SAP. Организатором мероприятия «СТАРТАП ГОДА 2017» выступил центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии». Платиновым партнером конференции выступил крупнейший частный телеком-оператор velcom. Золотым партнером стало ОАО «Белагропромбанк». Серебряный партнер - компания SKY INCOM. Официальным партнером выступила компания Business Process Technologies. Компания SAP выступила партнером трека IoT. Startup Lithuania и Фонд Contarian Ventures выступили партнерами трека Energy. Генеральным партнером трека EdTech стала платформа электронных сервисов для образования Знай•бай. Поддержали мероприятие Starta Accelerator (Нью-Йорк), Российская венчурная компания (РВК), Минский городской исполнительный комитет и ассоциация «Белбренд». Образовательными партнерами выступили Moscow Business School и Московский технологический институт. В рамках конференции состоялись пресс-конференция, а также несколько панельных дискуссий с участием экспертов и инвесторов. Участники пресс-конференции: Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» (Беларусь) Мельников Николай Юрьевич, начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов velcom (Беларусь) Дмитрий Примак, заместитель начальника управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагромпромбанк» (Беларусь) Вал Джердес, инвестор, партнер Innov8 Global Ventures (США) Участники панельной дискуссии «Тренды стартап индустрии и инвестиционный климат»: Игорь Мамоненко, директор группа компаний Belhard

Дмитрий Матвеев, партнер юридической фирмы «Алейников и партнеры»

Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства «Стартап технологии»

Валерий Остринский, инвестор и предприниматель Участники панельной дискуссии «Будущее Healthy&MedTech стартапов»: Александр Терещенко, нейрохирург, теле- и радиоведущий (Беларусь)

Эдгар Давтян, CEO в IT Bounty (Россия),

Евгения Коновалова, CEO&founder Science guide (Россия),

Александр Чуприс, вице-президент «Энцевира» (Беларусь),

Тимофей Липский, сооснователь стартапа RocketBody (Беларусь). Участники панельной дискуссии «Привлечение венчурного капитала в стартап: Беларусь, Россия, Израиль, США, Евросоюз» Йонатан Брендер, управляющий генеральный партнер фонда Atooro (Израиль)

Сергей Васильев, управляющий партнер посевного венчурного фонда Starta Capital (США)

Владислав Федотов, главный операционный директор дочерних фондов РВК, советник Генерального директора АО «РВК» (Россия)

Дмитрий Калинин, директор Белорусского инновационного фонда, член инвестиционного комитета «Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций» (Беларусь)

Иван Горшунов, сооснователь .etc (Россия). В состав жюри треков и финала вошли известные эксперты и инвесторы: Денис Филазафович, заместитель генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам velcom; Николай Мельников, начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов velcom; Елена Соколова, руководитель проектов по развитию бизнеса velcom Михаил Тимонин, начальник отдела отраслевых ИТ решений и интернета вещей velcom; Павел Гончар, генеральный директор ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант»; Вал Джердес, партнер Innov8 Global Ventures; Владислав Федотов, главный операционный директор дочерних фондов РВК, советник Генерального директора АО «РВК»; Сергей Васильев, управляющий партнер посевного венчурного фонда Starta Capital; Йонатан Брендер, управляющий генеральный партнер Фонда Atooro, одной из ведущих Израильских венчурных компаний; Юрий Селиверстов, учредитель компаний SKY INCOM, SibCapital, Aericom; Эдгар Давтян, CEO в IT Bounty, управляющий партнер и технический директор в компании Media5; Кирилл Домнич, менеджер отдела бизнес-консультирования минского офиса компании EY (ООО «Эрнст энд Янг»); Юлия Вильховая, руководитель направления в компании Business Process Technologies; Павел Янкелевич, менеджер по работе с партнерами SAP; Дмитрий Бурак, основатель и владелец группы компаний EVERIS; Игорь Мамоненко, генеральный директор ЗАО «Белхард Групп»; Эльман Кязимов, основатель SBS Platform, венчурный инвестор; Виктория Байран, начальник Управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагропромбанк»; Марат Мухарьямов, руководитель временной управляющей компании Международного ИТ-кластера Нижнего Новгорода; Евгения Коновалова, CEO&founder компании Science guide, CEO&co-founder AI Hub Russia; Александр Тепляков, бренд-директор платформы электронных сервисов для современного образования Знай·бай; Дарюс Жакайтис, исполнительный директор Vilnius Tech Park, учредитель инвестиционного фонда Contrarian Ventures; Роберта Рудокене, руководитель Startup Lithuania; Наталья Лиходедова, руководитель проектов Startup Visa Lithuania; Вилия Вешунайте, адвокат и партнер Triniti; Вадим Федчин, инвестор, партнер United Business Angels; Дмитрий Калинин, директор Белорусского инновационного фонда, член инвестиционного комитета венчурного фонда «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций»; Юлия Кавецкая, начальник отдела организации финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Банка развития Республики Беларусь; Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии»; Александр Терещенко, нейрохирург и телеведущий; Олег Тихонов, основатель сервиса Eightydays.me, победитель конкурса «Стартап года 2016»; Валерий Остринский, бизнес-ангел, предприниматель; Павел Гордон, Co-Founder, Partner в стартап-акселераторе Insight; Кирилл Волошин, соучредитель TUT.BY, Hoster.by и др.; Андрей Филон, старший инвестиционный менеджер «Зубр Капитал», член Совета Директоров «21век»; Андрей Плешкун, заместитель начальника управления финансовой стабильности Национального банка; Дмитрий Литвинов, руководитель центра экспертизы по Аналитическим и Платформенным решениям SAP; Александр Чуприс, Вице-президент, Генеральный менеджер «Энцевира»; Дмитрий Матвеев, Партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры», ментор 2017 года; Игорь Соколов, Председатель Совета IPR Belarus, главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты» в Беларуси; Андрей Юранов, Член Инвестиционного комитета Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций; Александр Патутин, координатор IoT Belarus Community; Глеб Рубанов, независимый консультант по развитию стартапов ранней стадии; Алексей Гречанинов, сооснователь и генеральный директор компании Beets BLU; Иван Горшунов, эксперт по мобильным продуктам ex-Google и сооснователь .etc.; Тимофей Липский, фитнес-евангелист, сооснователь стартапа RocketBody; Владислав Грамович, CMO at StackLevel; Валентина Дынич, руководитель Департамента образовательных проектов Ассоциации «БелБренд» и другие; Сергей Терёшкин, генеральный директор «Ойл Ресурс Групп»; Виктор Шустер, управляющий партнер сервисов schools.by schoolpay и ЯКласс. Приятным бонусом для победителей стали сертификаты на активный отдых от компаний-партнеров. Среди них сертификаты на джип-тур, полет на мотодельтаплане, услуги массажа, конные прогулки от компании DАROO, сертификат на посещение кинотеатров от компании BYCARD. Компания SVEN также приготовила ряд подарков для призеров и конкурсов: игровые комплекты, акустические системы, флагманские гарнитуры, наушники. Интернет-магазин Literatura.by для призеров и участников предоставила книги о стартапах. В заключение белорусский певец Дмитрий Каминский исполнил для участником мероприятия несколько композиций. Об организаторе «Стартап технологии» - первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап-движения в Беларуси. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend, тематические митапы и менторские сессии, мастер-классы и воркшопы известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.





