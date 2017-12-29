2017-12-29 14:34:17
В Минске выбрали «СТАРТАП ГОДА 2017»
В число лучших белорусских стартапов уходящего года вошли приложение по мониторингу состояния легких Lung Passport, сверчковая ферма Crickets и сервис Kimchi!, создающий 3D-модель человека. Финалистов определили в рамках конкурса проектов на конференции «СТАРТАП ГОДА 2017», прошедшей 16 декабря в Минске.
Конференция «СТАРТАП ГОДА» прошла уже в третий раз. В этом году она собрала более 500 участников из разных стран, а в конкурсе стартапов за звание лучшего сражалось более 30 проектов. Главная цель конференции и конкурса «СТАРТАП ГОДА» - содействие реализации стратегии цифровизации белорусской экономики и созданию ИТ-страны, говорит директор центра поддержки предпринимательства «Стартап технологии» Алексей Шабловский:
- Здесь каждый хороший стартап может найти инвестора. Под хорошим мы имеем в виду технологический стартап, который имеет MVP, построенную финансовую модель, сформированную команду, а также высокий уровень вовлечения команды и готовность действовать несмотря на трудности. Это важно, ведь инвесторы ищут только те стартапы, где команда твердо намерена довести дело до конца - реализовать проект и заработать денег. Мы очень рады, что на «СТАРТАП ГОДА» такие проекты есть.
Тому подтверждение - финалисты и призеры конкурса. Победителями «СТАРТАП ГОДА 2017» стали:1. Lung Passport - сервис от минской команды разработчиков Healthy Networks для проверки состояния легких с помощью мобильного приложения и цифрового стетоскопа. Создатели ориентируются на людей с хроническими заболеваниями легких и родителей, которые беспокоятся за здоровье ребенка и хотят мониторить состояние его дыхательных путей без вызова врача. Проект получил звание «СТАРТАП ГОДА» и кубок от компании «Стартап технологии». А также ценные призы: возможность обучения в Акселераторе Starta (Нью-Йорк) и $1000 от партнера премии - компании SKY INCOM.
2. crickets.by - ферма по выращиванию сверчков специально для употребления в пищу. Чтобы сверчки были съедобными, в Crickets.by разработали специальный вид комбикорма. Создатели AgroTech-стартапа утверждают, что они первыми в Беларуси заняли эту нишу. Команда уверена, что у проекта большое будущее: «Сверчковые фермы есть в США, Канаде и Европе, в Таиланде сверчки - основной продукт потребления туристами, ведь это один из самых полезных представителей насекомых», - говорится на сайте стартапа.
3. Kimchi! - сервис для создания 3D-модели человека на основе его движений. Основных сфер применения разработки две: это развлечения (модель человека может перевоплотиться в кого угодно) и сурдоперевод. Проект получил награду от компании SAP - бесплатный доступ к аккаунту на SCP сроком на год и приглашение на SAP Forum, а также приз от Российской венчурной компании (РВК) - сертификат на персональное сопровождение проекта до и после подачи заявки в трек «Двойные технологии» акселератора GenerationS.
Помимо тройки лучших стартапов в финал также вышли:
- Benefit Video - сервис по созданию обучающих видео.
- IQeon - децентрализованная игровая, позволяющая зарабатывать на игровых достижениях.
- WiseSoil - проект по переработке отходов в энергию.
- Combeep - агрегатор автосервисов с удобной системой коммуникации между клиентом и сервисом.
- FEDO IT - агрегатор парковок.
- uKit AI - технология улучшения сайтов с помощью искусственного интеллекта.
Среди них тоже есть призеры конкурса проектов - партнеры премии отдельно наградили перспективные стартапы, которые не попали в ТОП-3. В частности, проект IQeon получил бесплатное резиденство в коворкинге Sputnik Space (Нью-Йорк) от Starta Accelerator. Стартап WiseSoil получил возможность пройти программу ускорения на базе Contarian Ventures, Vilnius Tech Park и Startup Lithuania. Приз от РВК - сертификат на персональное сопровождение проекта до и после подачи заявки в трек «Двойные технологии» акселератора GenerationS - получил стартап uKit AI.
Кроме того, уже в день мероприятия некоторые стартапы получили предложения от инвесторов, рассказал Алексей Шабловский:
- Начало положено. Со своей стороны мы готовы предоставить поддержку и сопровождение проектов вплоть до сделки с инвесторами. Мы ставим себе непростую задачу - выявить все стартапы, достойные внимания инвесторов, подготовить их к питчингу и довести до сделки. С этой целью мы проводим специальные мероприятия для инвесторов и стартапов.
В рамках конференции состоялись мастер-классы и панельные дискуссии с участием экспертов и венчурных инвесторов из Беларуси, стран ЕС, США, Китая и Израиля.
Хедлайнером конференции стал Вал Джердес, партнер Innov8 Global Ventures (Силиконовая Долина, США). Спикер рассказал белорусским стартаперам как превратить технологии в мощные продукты и рационально организовать структуру компании. Эксперт поделился опытом построения собственных успешных компаний, рассказал о взаимодействии стартапов с крупными венчурными фондами и корпорациями, такими как Apple и Lockheed Martin.
«Лайфхаками» по работе с инвесторами поделился управляющий партнер посевного венчурного фонда Starta Capital (США) Сергей Васильев.
О практике развития венчурной экосистемы Израиля говорил в своем выступлении Йонатан Брендер, управляющий генеральный партнер фонда Atooro (Израиль).
Про ключевые вопросы реформирования белорусского законодательства и приведение его к самым высоким мировым стандартам рассказали директор группы компаний Belhard Игорь Мамоненко и партнер юридической фирмы «Алейников и партнеры» Дмитрий Матвеев.
О процессе развитии ИТ и стартап-инфраструктуры в Республике Беларусь рассказал участникам конференции начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов velcom Николай Мельников, он, в частности рассказал о запуске первого собственного дата-центра velcom в Минском районе, который готов предоставить белорусским стартапам облачные ресурсы и вычислительные мощности.
Серия докладов была посвящена венчурной экосистемы Литовской Республики. Так, руководитель Startup Lithuania Роберта Рудокене рассказала об экосистеме стартапов и инвестиционной привлекательности Литвы. О преимуществах программы Startup Visa и процедуре подачи заявок рассказала руководитель проектов Startup Visa Lithuania Наталья Лиходедова. Вопросы законодательства и налогообложения в Литве раскрыла в своем докладе адвокат и партнер юридической фирмы Triniti Вилия Вешунайте. Об инвестиционных возможностях Литвы рассказал Дарюс Жакайтис, исполнительный директор Vilnius Tech Park и учредитель инвестфонда Contrarian Ventures. Он также рассказал о программе Fast Track Accelerator.
Бренд-директор платформы электронных сервисов для современного образования Знай·бай Александр Тепляков выступил с мастер-классом «Тренды и перспективы стартапов в области EdTech».
О сервисах для разработки мобильных приложений рассказала Юлия Вильховая, руководитель направления в Business Process Technologies.
Лучшие кейсы использования мобильных технологий со всего мира представил Иван Горшунов, сооснователь .etc.
О платформе для создания инновационных решений SAP Cloud Platform рассказал Дмитрий Литвинов, руководитель центра экспертизы по Аналитическим и Платформенным решениям SAP.
Организатором мероприятия «СТАРТАП ГОДА 2017» выступил центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии». Платиновым партнером конференции выступил крупнейший частный телеком-оператор velcom. Золотым партнером стало ОАО «Белагропромбанк». Серебряный партнер - компания SKY INCOM. Официальным партнером выступила компания Business Process Technologies. Компания SAP выступила партнером трека IoT. Startup Lithuania и Фонд Contarian Ventures выступили партнерами трека Energy. Генеральным партнером трека EdTech стала платформа электронных сервисов для образования Знай•бай. Поддержали мероприятие Starta Accelerator (Нью-Йорк), Российская венчурная компания (РВК), Минский городской исполнительный комитет и ассоциация «Белбренд». Образовательными партнерами выступили Moscow Business School и Московский технологический институт.
В рамках конференции состоялись пресс-конференция, а также несколько панельных дискуссий с участием экспертов и инвесторов.
Участники пресс-конференции:
- Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» (Беларусь)
- Мельников Николай Юрьевич, начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов velcom (Беларусь)
- Дмитрий Примак, заместитель начальника управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагромпромбанк» (Беларусь)
- Вал Джердес, инвестор, партнер Innov8 Global Ventures (США)
Участники панельной дискуссии «Тренды стартап индустрии и инвестиционный климат»:
- Игорь Мамоненко, директор группа компаний Belhard
- Дмитрий Матвеев, партнер юридической фирмы «Алейников и партнеры»
- Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства «Стартап технологии»
- Валерий Остринский, инвестор и предприниматель
Участники панельной дискуссии «Будущее Healthy&MedTech стартапов»:
- Александр Терещенко, нейрохирург, теле- и радиоведущий (Беларусь)
- Эдгар Давтян, CEO в IT Bounty (Россия),
- Евгения Коновалова, CEO&founder Science guide (Россия),
- Александр Чуприс, вице-президент «Энцевира» (Беларусь),
- Тимофей Липский, сооснователь стартапа RocketBody (Беларусь).
Участники панельной дискуссии «Привлечение венчурного капитала в стартап: Беларусь, Россия, Израиль, США, Евросоюз»
- Йонатан Брендер, управляющий генеральный партнер фонда Atooro (Израиль)
- Сергей Васильев, управляющий партнер посевного венчурного фонда Starta Capital (США)
- Владислав Федотов, главный операционный директор дочерних фондов РВК, советник Генерального директора АО «РВК» (Россия)
- Дмитрий Калинин, директор Белорусского инновационного фонда, член инвестиционного комитета «Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций» (Беларусь)
- Иван Горшунов, сооснователь .etc (Россия).
В состав жюри треков и финала вошли известные эксперты и инвесторы:
- Денис Филазафович, заместитель генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам velcom;
- Николай Мельников, начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов velcom;
- Елена Соколова, руководитель проектов по развитию бизнеса velcom
- Михаил Тимонин, начальник отдела отраслевых ИТ решений и интернета вещей velcom;
- Павел Гончар, генеральный директор ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант»;
- Вал Джердес, партнер Innov8 Global Ventures;
- Владислав Федотов, главный операционный директор дочерних фондов РВК, советник Генерального директора АО «РВК»;
- Сергей Васильев, управляющий партнер посевного венчурного фонда Starta Capital;
- Йонатан Брендер, управляющий генеральный партнер Фонда Atooro, одной из ведущих Израильских венчурных компаний;
- Юрий Селиверстов, учредитель компаний SKY INCOM, SibCapital, Aericom;
- Эдгар Давтян, CEO в IT Bounty, управляющий партнер и технический директор в компании Media5;
- Кирилл Домнич, менеджер отдела бизнес-консультирования минского офиса компании EY (ООО «Эрнст энд Янг»);
- Юлия Вильховая, руководитель направления в компании Business Process Technologies;
- Павел Янкелевич, менеджер по работе с партнерами SAP;
- Дмитрий Бурак, основатель и владелец группы компаний EVERIS;
- Игорь Мамоненко, генеральный директор ЗАО «Белхард Групп»;
- Эльман Кязимов, основатель SBS Platform, венчурный инвестор;
- Виктория Байран, начальник Управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагропромбанк»;
- Марат Мухарьямов, руководитель временной управляющей компании Международного ИТ-кластера Нижнего Новгорода;
- Евгения Коновалова, CEO&founder компании Science guide, CEO&co-founder AI Hub Russia;
- Александр Тепляков, бренд-директор платформы электронных сервисов для современного образования Знай·бай;
- Дарюс Жакайтис, исполнительный директор Vilnius Tech Park, учредитель инвестиционного фонда Contrarian Ventures;
- Роберта Рудокене, руководитель Startup Lithuania;
- Наталья Лиходедова, руководитель проектов Startup Visa Lithuania;
- Вилия Вешунайте, адвокат и партнер Triniti;
- Вадим Федчин, инвестор, партнер United Business Angels;
- Дмитрий Калинин, директор Белорусского инновационного фонда, член инвестиционного комитета венчурного фонда «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций»;
- Юлия Кавецкая, начальник отдела организации финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Банка развития Республики Беларусь;
- Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии»;
- Александр Терещенко, нейрохирург и телеведущий;
- Олег Тихонов, основатель сервиса Eightydays.me, победитель конкурса «Стартап года 2016»;
- Валерий Остринский, бизнес-ангел, предприниматель;
- Павел Гордон, Co-Founder, Partner в стартап-акселераторе Insight;
- Кирилл Волошин, соучредитель TUT.BY, Hoster.by и др.;
- Андрей Филон, старший инвестиционный менеджер «Зубр Капитал», член Совета Директоров «21век»;
- Андрей Плешкун, заместитель начальника управления финансовой стабильности Национального банка;
- Дмитрий Литвинов, руководитель центра экспертизы по Аналитическим и Платформенным решениям SAP;
- Александр Чуприс, Вице-президент, Генеральный менеджер «Энцевира»;
- Дмитрий Матвеев, Партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры», ментор 2017 года;
- Игорь Соколов, Председатель Совета IPR Belarus, главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты» в Беларуси;
- Андрей Юранов, Член Инвестиционного комитета Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций;
- Александр Патутин, координатор IoT Belarus Community;
- Глеб Рубанов, независимый консультант по развитию стартапов ранней стадии;
- Алексей Гречанинов, сооснователь и генеральный директор компании Beets BLU;
- Иван Горшунов, эксперт по мобильным продуктам ex-Google и сооснователь .etc.;
- Тимофей Липский, фитнес-евангелист, сооснователь стартапа RocketBody;
- Владислав Грамович, CMO at StackLevel;
- Валентина Дынич, руководитель Департамента образовательных проектов Ассоциации «БелБренд» и другие;
- Сергей Терёшкин, генеральный директор «Ойл Ресурс Групп»;
- Виктор Шустер, управляющий партнер сервисов schools.by schoolpay и ЯКласс.
Приятным бонусом для победителей стали сертификаты на активный отдых от компаний-партнеров. Среди них сертификаты на джип-тур, полет на мотодельтаплане, услуги массажа, конные прогулки от компании DАROO, сертификат на посещение кинотеатров от компании BYCARD.
Компания SVEN также приготовила ряд подарков для призеров и конкурсов: игровые комплекты, акустические системы, флагманские гарнитуры, наушники.
Интернет-магазин Literatura.by для призеров и участников предоставила книги о стартапах.
В заключение белорусский певец Дмитрий Каминский исполнил для участником мероприятия несколько композиций.
Об организаторе
«Стартап технологии» - первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап-движения в Беларуси. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend, тематические митапы и менторские сессии, мастер-классы и воркшопы известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.
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