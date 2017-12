Победителем конкурса социальных стартапов в Беларуси стал проект адаптивной одежды Святаяннік 24 ноября состоялась церемония награждения победителей конкурса социального предпринимательства SAP UP. SAP «UP» - это масштабный проект, направленный на поиск и поддержку лучших социальных предпринимателей в России, Казахстане и Беларуси. Конкурс социальных стартапов SAP UP впервые проходит в Беларуси. Основная цель конкурса - содействие развитию темы социального предпринимательства, популяризация и продвижение социального бизнеса как кластера экономики. ТОП-10 наиболее ярких инициатив прошли в финал: IT-школа для глухих и слабослышащих, автоматизированная система велопарковок/велопроката, образовательные курсы для мам в декретном отпуске, проект умное использование пластика, сервис по вывозу сортированного мусора прямо из квартиры, информационно-образовательный портал для тиражирования лучшего педагогического опыта, Децентрализованная Автономная Организация «Умный Город», клуб для студентов, позволяющий развивать бизнес-навыки через участие в различных мероприятиях, создание адаптивной одежды для детей и взрослых с особенностями строения тела, приложение для незрячих. Гран-при SAP UP в этом году достался проекту, создающему адаптивную одежду. Одежда комфортна в использовании и полностью соответствует строению тела, что особенно важно для тяжелобольных. Идея создать такую одежду пошла от потребностей больных хосписа. Отсутствие швов, карманов, пуговиц, кнопок, регулируемый размер талии, специальные лекала, дополнительные молнии для удобного и комфортного самостоятельного одевания делают ее незаменимой для людей в тяжелой жизненной ситуации. История создания проекта "Святаяннік" родилась в Гродненском хосписе с того, что одна из со организаторов Валентина Апанович пришла работать волонтером и столкнулась с тем, что одевать больных детей это каждодневная проблема для родителей. «По образованию я закройщик-портной, мои знания помогли сконструировать такую адаптивную одежду, ведь для людей с особыми потребностями нужно предусмотреть все для комфортного ношения одежды, это и специальные заклепки, разрезы, конструкторски продумать все это очень сложно. Сложность в том, как придумать, лекало так, чтобы если есть дефект тела, его скрыть и подчеркнуть достоинства, и в то же время обеспечить удобство. Ведь для каждого человека важно одеваться красиво и удобно» - отметила Валентина Апанович. - Соответствующая одежда даёт нам чувство уверенности в себе и помогает в повседневной жизни. Это особенно важно для тех, чья жизнь иногда невозможна без инвалидной коляски. Этим людям нужна также эстетичная и удобная одежда, но прежде всего практичная в использовании и доступная в изготовлении и приобретении», - добавила директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко. Помимо главной награды, еще 2 проекта были отмечены специальным призом - возможностью пройти стажировку в лаборатории социальных инноваций в Европе. Проект «Умный город» представляет собой платформу на технологии блокчейн для принятия коллективных решений по управлению городским пространством на уровне дома, квартала и даже целого города. По словам авторов проекта, сейчас жители физически должны присутствовать на собраниях своих домов, что не всегда удобно. Сервис же предлагает электронное голосование и платформу со встроенной электронной цифровой подписью, что решает вопрос подтверждения голоса на правовом уровне. Сервис позволяет каждому горожанину следить не только за своими расходами на коммунальные услуги, но и целого дома; мониторить ресурсопотребление; платить счета; заказывать любые услуги онлайн, не выходя из дома. Еще один проект «Штурман» (Stuurman) - это сервис оказания онлайн-помощи незрячим и слабовидящим людям. Приложение «Штурман» соединяет незрячего с помощником (штурманом) и передает с камеры смартфона информацию об окружении. Штурман посредством мобильного устройства читает вывески, описывает происходящее, помогает сориентироваться незрячему. Незрячий нажимает в приложении кнопку вызова, звонок поступает на группу доступных в данный момент волонтеров, первый ответивший и становится временным спутником. Штурманами могут стать родные и близкие. При желании звонки будут поступать только на этих любимых штурманов. В системе уже 1450 зарегистрированных пользователей (незрячих и волонтеров), приложение установили жители 17 стран. «Мы рады, что в этом году у нас получилось провести конкурс социальных стартапов SAP UP в Беларуси. Из большого количества заявок жюри конкурса выбрало лучшие. Уверен, что проекты победители благодаря возможностям, которые, предоставляет SAP, смогут в полной мере реализовать свой потенциал», - отметил глава представительства SAP CНГ в Беларуси Илья Шулипин. Справка о компании SAP - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания SAP помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения - решения SAP позволяют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и организаций в целом, сформировать глубокое понимание бизнеса и создать конкурентное преимущество. Решениями и сервисами SAP пользуются более 335 000 клиентов (включая клиентов SuccessFactors), передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту. Более подробная информация доступна на www.sap.com и www.sap.ru



