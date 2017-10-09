Стартует новый онлайн-проект «Ноутбук для бизнеса 2017»

Портал DailyComm открывает новый проект – «Ноутбук для бизнеса 2017». В рамках проекта будут определены лучшие ноутбуки для корпоративного сегмента, представленные на российском рынке.

Голосование будет проходить по четырем номинациям:



Ноутбук для повседневных задач

Мобильные рабочие станции

Ноутбук премиум класса

Ноутбук 2-в-1

Модели ноутбуков, представленные в проекте, были отобраны производителями и являются самыми достойными в каждой из номинаций.

Период прохождения проекта – с 05 октября по 30 ноября 2017 года.













В проекте участвуют следующие бренды-производители ноутбуков: Acer, HP, ASUS, Lenovo, Irbis, Desten, Getac, Dell, Fujitsu, Panasonic, Prestigio. Каждая компания представляет по одной модели в каждой из номинаций.

Каждый голосующий сможет выбрать не более 3 моделей в каждой номинации, которые, по его мнению, претендуют на звание “ Ноутбук для бизнеса”. Среди всех участников голосования, которые оставят свои комментарии, будут разыграны призы.

Информационные спонсоры проекта: интернет-журнал hifiNews.RU, новостной портал о российском ИКТ-бизнесе ComNews.ru, новостные сайты о высоких технологиях ITSZ.ru, NNIT.ru и MSKIT.ru, информационно-аналитический портал "Мост Безопасности", интернет-сайт DeviceBox.ru, Журнал "Системный администратор", сайт ASMO.ru, портал Bybanner.com, Интернет-проект «Корпоративный менеджмент», Журнал «Мобильные телекоммуникации», Информационно-аналитическое агентство NBPrice.RU, Медиапортал NEW RETAIL, издательство «Открытые системы», Группа компаний ПМСОФТ.

Подробная информация о проекте: http://www.dailycomm.ru/projects/41/notebook_for_business_2017