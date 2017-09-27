Пользователи Viber удалили 5 миллиардов сообщений за 2 года

Viber, одна из популярнейших платформ для общения в мире, отмечает вторую годовщину функции «Удаление отправленных сообщений». Она была официально представлена в ноябре 2015 года, и на сегодняшний день с ее помощью пользователи Viber удалили 5 миллиардов отправленных сообщений.

Разработчики Viber прекрасно понимают, что каждый может переслать сообщение тому человеку, для чьих глаз оно не предназначалось, допустить ошибку или просто неточно сформулировать фразу. Удаление случайно отправленных сообщений возможно как в личных диалогах, так и в групповых чатах Viber на всех устройствах участников чата. Приложение позволяет удалять сообщения в течение 2 недель после отправки, даже после того, как адресат их прочел. Механизм Viber отслеживает, все ли сообщения сохранились в чате, и сообщает об их удалении как отправителю, так и получателю. В ближайшем будущем в компании намерены представить расширенный функционал для удаления сообщений.

Инновационные технологии Viber всегда задавали стандарты на рынке приложений для общения. В конце 2016 года в мессенджере появились дополнения для чатов, которые позволяют пользователям получать доступ к контенту таких сервисов, как YouTube, Spotify, Vice, Booking.com и GIPHY прямо в окне чата, избавляя от необходимости переключаться между приложениями.

«Мы в Viber гордимся тем, что пользователям нравятся инновационные функции нашего приложения. В том числе – возможность удалить отправленное сообщение на смартфоне отправителя и получателя. Мы обожаем смешные истории от наших пользователей о том, как эта функция спасла чью-то репутацию! Поэтому нам приятно видеть, что другие приложения идут по стопам Viber и анонсируют те же функции, доступ к которым есть в Viber уже достаточно долгое время. Я уверен, что великолепные возможности для пользователей, которые мы запустили в этом году, такие как наши популярнейшие дополнения для чатов, продолжат устанавливать стандарты на рынке мессенджеров и в будущем», - заявил генеральный директор Viber Джамел Агауа.





О Viber:

Viber является частью японской Rakuten Group. Это одно из лидирующих приложений для свободного общения по всему миру. Около 800 миллионов уникальных пользователей в 193-х странах используют Viber. Пользователи могут отправлять бесплатные текстовые сообщения, разнообразные стикеры, фотографии, видео и дудлы, обмениваться данными о местоположении в любой точке мира и совершать бесплатные звонки в HD-качестве. С помощью Viber Out пользователи могут совершать недорогие звонки на любой телефонный номер по всему миру. Viber доступен для iPhone®, iPad®, Android™ смартфонов и планшетов на платформе Windows Phone, BlackBerry®, Blackberry® 10, Windows®, Windows 8®, Mac and Linux и работает в сетях 3G/4G или по Wi-Fi.