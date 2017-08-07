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2017-08-07 12:10:44

Утеплить квартиру в Минске

Не так давно утепление квартир было исключено из списка обязательных действий при капитальном ремонте. Согласно постановлению, СМ Республики Беларусь от 21 апреля 2016 года №324, отныне за данные действия должны платить сами граждане. Исключение составят лишь промерзающие и крайне сырые квартиры. Этот факт, как известно, не так уж и просто доказать - требуется экспертное заключение. Так что хочешь «термошубу» - придется раскошелиться на круглую сумму.

Почему мы мерзнем?

Обычно первыми начинают замечать наступление холодов хозяева торцевых квартир, а также тех, которые расположены на первом или последнем этаже. Кирпичные дома, как правило, построены весьма добротно: толстые стены не дают холоду проникнуть внутрь, если, конечно, со временем не разрушатся швы между кладкой. Но старые «панельки», не рассчитанные на длительный срок эксплуатации, не выдерживают испытания временем - а потому жители квартир начинают страдать от холода и сырости. Проблемы есть и в новостройках: порой промерзают даже стены, недобросовестно возведенные строителями. А потому утеплить квартиру в Минске хотели и хотят сегодня многие, несмотря на то, что процедура теперь проводится за свой счет.


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