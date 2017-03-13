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2017-03-13 12:49:58

Гибкость, масштабируемость, скорость: SAP и Google анонсировали стратегическое партнерство

Цифровая трансформация, происходящая сегодня, является причиной быстрых и глубоких изменений во всех индустриях. Мы видим смену парадигмы из-за использования облачных вычислений и того, как открытость, гибкость и масштабируемость облачных сервисов продвигают цифровизацию по всему миру.

Миллиарды подключенных устройств генерируют огромное количество информации, и из-за этого невероятно растёт спрос на хранение и обработку распределенных данных в режиме реального времени.

Современные технологии, такие как обработка данных in-memory или машинное обучение, упрощают поиск необходимой информации и дают компаниям возможность превратить big data (большие массивы данных) в smart data (данные, доступные для анализа и использования в режиме реального времени).

Когда я общаюсь клиентами, все они беспокоятся об одном и том же: как им остаться конкурентноспособными в постоянно меняющихся условиях? Соответствует ли ИТ-инфраструктура современным и будущим нуждам бизнеса в плане производительности, вычислительной мощности, гибкости, масштабируемости и безопасности?

Используя облачные вычисления, заказчики теперь могут быстро реагировать на результаты анализа операционных и бизнес-процессов на основе больших данных и превращать эту информацию в новые возможности для компании. В отличие от ситуации в прошлом, сейчас ни одна организация, стартап или состоявшийся бизнес, не могут в одиночку справиться с новыми вызовами при цифровизации. Нужно сотрудничать с партнерами, заниматься совместными инновациями в глобальном масштабе.

В рамках конференции Google Cloud Next'17 в Сан-Франциско Диана Грин (Diane Greene), старший вице-президент Google Cloud, и я объявили о стратегическом и инновационном партнёрстве. Наша цель - помочь глобальным компаниям вести свою деятельность, используя облачные сервисы с высоким уровнем безопасности, гибкости, масштабируемости и быстрой скоростью работы.

Давайте познакомимся с деталями сотрудничества, которое создаёт ценность для наших клиентов и экосистемы в различных сферах:

 

Флагманские продукты SAP будут работать на Google Cloud Platform (GCP) и получат преимущества в скорости работы и доступности сети

Я рад объявить о том, что SAP HANA на GCP станет доступной для компаний по всему миру. Клиенты смогут запускать аналитические сервисы и критически важные приложения на безопасной и масштабируемой облачной инфраструктуре. GCP обеспечит автоматическую подготовку сертифицированных баз данных SAP HANA с корпоративной безопасностью, высокой доступностью, масштабируемостью и резервным восстановлением данных при аварии.

Мы будем использовать Google Cloud Launcher Marketplace - магазин партнерских бизнес-приложений Google для разработчиков и клиентов. Первым продуктом, доступным в нём, станет SAP HANA, express edition в версии для разработчиков. Она будет представлена вместе с полноценной средой для разработки, в которой можно создавать и тестировать приложение перед развертыванием в облаке.

Сотрудничество SAP и Google не ограничивается только бизнес-приложениями и облачными сервисами. Мы работаем над тем, чтобы сделать SAP Cloud Platform, решение класса IaaS, доступным на GCP. Подразделение SAP Cloud Platform будет тесно сотрудничать с Google, чтобы обеспечить работу таких технологий, как Kubernetes, с корпоративной нагрузкой. SAP Cloud Platform на GCP открывает для клиентов возможности для создания корпоративных облачных приложений, с использованием многочисленных сервисов и API интерфейсов GCP и SAP Cloud Platform. Мы расскажем подробнее об этих интеграциях в ближайшие месяцы.


SAP и Google становятся партнерами в сфере IaaS, чтобы вывести корпоративные приложения на новый уровень

SAP и Google стремятся обеспечить безопасность, приватность и сохранность данных своих клиентов в облачных сервисах. Один из элементов партнерства - сотрудничество с целью обеспечения необходимых функций для управления безопасностью и доступом к данным в сервисах SAP на Google Cloud Platform. В дальнейшем это улучшит экспертизу SAP в сфере управления рисками и безопасностью.

Наша стратегическая цель - расширить существующие возможности GCP с помощью решений, разработанных совместно. Это поможет создать необходимые нашим клиентам функции для контроля доступа к данным, а также для управления безопасностью и рисками.

 

SAP и Google работают над интеграцией решений SAP и приложений Google Suite

Мы хотим предоставить нашим клиентам выбор во всех сферах, которыми занимаемся. Пакет бизнес-приложений G Suite является популярным решением на рынке и среди наших клиентов. Интеграция Gmail и Google Calendar с решениями SAP открывает для пользователей больше возможностей для повышения удобства и производительности в ежедневных бизнес-процессах.

Решение SAP Identity and Access Management (IAM) на базе SAP Cloud Platform теперь интегрировано с Google Suite и GCP. Клиенты смогут легко и безопасно подключить сервис SAP к Google Suite и GCP и открывать своим пользователям доступ к любому приложению с любого устройства в любое время.

Благодаря масштабам, размерам и широкому полю деятельности обеих компаний мы видим отличную перспективу, чтобы полностью трансформировать то, как работают бизнес-процессы и корпоративное ПО в цифровой экономике. И это только начало. Учитывая растущую важность машинного обучения, SAP и Google будут также сотрудничать в данной сфере, в полной мере используя бизнес и технологические возможности обоих лидеров индустрии. Больше информации об этом станет доступно на конференции SAPPHIRE NOW в этом году.

В конечном итоге, наша цель состоит в том, чтобы предложить заказчикам максимальную гибкость и выбор, чтобы они оставались конкурентноспособными в цифровой экономике. Мы готовы сотрудничать и вместе создавать новые технологии - и мы хотим добиться успеха вместе с нашими клиентами!


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