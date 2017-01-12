2017-01-12 16:37:02
Opera Neon открывает будущее веб-браузера
Компания Opera представила сегодня браузер-концепт Opera Neon. Opera Neon построен на том же движке, что и браузер Opera, и предназначен для того, чтобы пользователь мог сфокусироваться на самом важном в интернете – на контенте.
Существующие браузеры становятся все более устаревшими
«Сегодняшние веб-браузеры, по сути, являются наследием прошлого столетия. Проект Opera Neon – это попытка поделиться нашим видением будущего всемирной сети», – отметил Кристиан Колондра, руководитель разработки браузера Opera.
С момента своего зарождения 20 лет назад интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, и сегодня ежедневно миллиарды людей пользуются им с помощью веб-браузеров. Но интернет продолжает меняться. Точно так же должны меняться и браузеры.
Год назад Opera вывела браузер на новый уровень, представив целый ряд новаторских функций, таких как бесплатный VPN и встроенный блокировщик рекламы. Вместе с тем, компания осознала, что пришло время для радикального изменения всей индустрии браузеров.
Что такое Opera Neon?
Opera Neon предоставит пользователям необычные способы взаимодействия с веб-контентом, включая возможность перемещать элементы в браузере и легко забирать контент непосредственно из сети.
В Opera Neon представлен совершенно новый пользовательский интерфейс, который включает в себя:
- новую стартовую страницу, использующую фоновое изображение, установленное на компьютере пользователя;
- левую панель с видеоплеером, галереей изображений и менеджером загрузок;
- новую визуальную панель вкладок в правой части окна браузера для более удобного просмотра вкладок;
- интеллектуальную систему автоматического управления вкладками. Наиболее часто используемые вкладки будут подниматься наверх, тогда как редко используемые вкладки – наоборот, опускаться вниз;
- совершенно новую поисково-адресную строку, поддерживающую самые популярные поисковики и технологиюOpenSearch.
Помимо этого, были также добавлены такие функции, как:
- вынос видео, позволяющий пользователям продолжать просматривать видео, находясь на других веб-страницах;
- моментальный снимок любой части веб-страницы и сохранение снимка в галерее браузера;
- режим разделенного экрана, позволяющий открывать и работать на экране с двумя страницами одновременно.
Opera Neon и браузер Opera
Будучи концепт-браузером, Opera Neon не является заменой существующего браузера Opera. Однако, некоторые из представленных в нем функций планируется внедрить в Opera уже этой весной.
Концепт Opera Neon доступен для бесплатного тестирования на Windows и Mac.
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