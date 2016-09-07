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2016-09-07 21:22:58

SAP СНГ объявляет о назначении нового директора представительства компании в Республике Беларусь

Компания SAP объявила о назначении Ильи Шулипина на должность директора представительства SAP СНГ в Республике Беларусь. Андрей Горяйнов, занимавший эту должность с июня 2013 года и добившийся значительных успехов в развитии бизнеса SAP в стране, продолжит работу в качестве директора департамента платформенных решений SAP СНГ.

Илья Шулипин работает в ИТ-отрасли с 1998 года, к команде SAP присоединился в 2008 году. С 2011 года в течение двух лет занимал должность директора департамента по работе с финансовыми институтами SAP СНГ. В новой должности директора представительства SAP в Республике Беларусь стратегическими целями Ильи Шулипина станут дальнейшее развитие бизнеса SAP и расширение присутствия решений и технологий компании в ключевых отраслях экономики.

«Перспективы бизнеса SAP в Республике Беларусь определяются динамикой развития ИТ-отрасли страны: в прошлом году ее вклад в ВВП составил уже 13%. Мы видим открытость и готовность белорусских компаний к внедрению самых передовых решений, отвечающих запросам современной цифровой экономики. Уверен, что профессиональный опыт Ильи Шулипина и глубокое знание отраслевых рынков станут ценным вкладом в дальнейший рост бизнеса SAP в Республике Беларусь», — прокомментировал Максим Матяш, директор SAP по странам СНГ.

«Республика Беларусь — стратегический рынок для SAP как с позиции развития бизнеса и партнерской экосистемы, так и с точки зрения создания совместных инновационных решений для цифровой экономики совместно с лидерами ИТ-отрасли страны. Мы уверены, что Илья Шулипин продолжит успешно реализовывать стратегию развития компании SAP в Беларуси и достигнет новых профессиональных вершин», — отметил Андрей Горяйнов, директор департамента платформенных решений SAP СНГ.

Представительство SAP в Республике Беларусь работает с 2007 года. Клиентами компании являются лидеры таких отраслей белорусской экономики, как промышленность, телекоммуникации, ритейл, банковский сектор, транспорт, а также учреждения госсектора. Кроме того, компания SAP создала в Республике Беларусь одну из самых масштабных в СНГ экосистем по развитию своих решений: в проектах по локализации участвуют такие крупные ИТ-компании страны, как EPAM Systems и IBA Group. Решения SAP, в том числе облачные сервисы, востребованы и крупным бизнесом, и СМБ-сегментом Беларуси. В 2013-м году доля малого и среднего бизнеса составляла 50% по числу внедрений решений SAP, а Республика Беларусь стала лидером по этому показателю среди стран СНГ. Крупнейшие вузы страны — БГУ, БГУИР и БГЭУ — являются участниками глобальной программы SAP «Университетский Альянс».


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